Une entente de principe est conclue à l’Université Memorial de Terre-Neuve

Une entente de principe est survenue vendredi entre l’Université Memorial de Terre-Neuve et les professeurs en grève depuis une douzaine de jours .

Le président du syndicat, Ash Hossain, avait déclaré jeudi qu’il voyait de plus en plus de signes positifs dans les négociations, mais il redoutait que la grève ne se poursuive au-delà de la mi-session, le 20 février.

Vendredi, la direction de l’université a annoncé une entente de principe. Ash Hossain a confirmé que c’était le cas.

Dans un communiqué, le recteur par intérim de l’université, Neil Bose, a écrit vendredi que le contrat proposé offrait des améliorations généreuses pour soutenir nos estimés collègues de la faculté, tout en préservant la viabilité à long terme de l’Université Memorial .

Comme il est d’usage dans ces situations, les détails de l’entente de principe ne sont pas dévoilés avant qu’elle ne soit ratifiée par toutes les parties impliquées.

Plus de 800 membres du syndicat MUNFA (Memorial University Faculty Association) sont en grève depuis le 30 janvier.

Parmi les points de discorde entre l’employeur et les travailleurs, on retrouvait la sécurité d’emploi chez les travailleurs temporaires, une voie vers la permanence pour ceux qui sont à l’emploi de l’université depuis longtemps, la couverture santé des retraités, et des hausses de salaire en ligne avec la hausse abrupte du coût de la vie.

Ash Hossain est président de MUNFA, le syndicat des membres de la faculté de l'Université Memorial de Terre-Neuve. (Photo d'archives) Photo : CBC / Terry Roberts

Le conseil des gouverneurs de l’Université Memorial doit à présent ratifier l’entente de principe, et les syndiqués doivent tenir un vote, ce qui est attendu tôt la semaine prochaine.

S’exprimant vendredi pour la première fois depuis le début de la grève, la présidente de l’université, Vianne Timmons, a déclaré que les deux parties espèrent finaliser l’entente en début de semaine, et qu’il y a des rencontres prévues avec le syndicat dimanche pour préciser les détails du retour au travail.

Les étudiants seront directement informés des détails de leur retour en classe dès qu’une entente sera finalisée, assure l’institution.

Vianne Timmons indique par ailleurs que l’Université Memorial n’exclue pas de rembourser certains droits de scolarité ou d’offrir une amnistie à certains étudiants, s’il y a lieu.

Vianne Timmons, présidente de l'Université Memorial, et le recteur par intérim Neil Bose à la conférence de presse de vendredi. Photo : CBC / Terry Roberts

Plus tôt vendredi, les grévistes ont été rejoints sur le campus de Saint-Jean par des collègues professeurs de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, qui ont fait le déplacement pour démontrer leur solidarité.

Des milliers de membres des facultés à travers le pays surveillent ce qui se passe dans cette pièce , a lancé Ted Binnema, un porte-parole de l’association des professeurs de l’Université du Nord de la Colombie-Britannique ( UNBC ).

Alors que les négociations se poursuivaient à l’intérieur, le rassemblement grossissait à l’extérieur. Des représentants du Syndicat canadien de la fonction publique ( SCFP ) et du syndicat des employés publics et privés de Terre-Neuve-et-Labrador — qui se targue d’être le plus grand de la province — ont rejoint les professeurs en grève.

Plusieurs grèves en Atlantique

Les revendications se sont intensifiées depuis l’année dernière dans les établissements d’enseignement supérieur de l’Atlantique.

Plusieurs membres des facultés de différentes universités canadiennes ainsi que des membres d'autres syndicats étaient présents à une démonstration de solidarité, vendredi à Saint-Jean de Terre-Neuve. Photo : CBC / Curtis Hicks

Jeudi, l’association des professeurs de l’Université de l'Île-du-Prince-Édouard ( UPEI ), incapable de s’entendre avec la direction sur le prochain contrat de travail, a demandé que les deux parties aillent en arbitrage afin d’éviter une grève et ses conséquences sur les étudiants .

Mardi dernier, des professeurs de l’Université du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, ont accepté un nouveau contrat de travail, après une grève de 12 jours.

Deux grèves pourraient survenir à Halifax. Environ 300 professeurs et bibliothécaires de l’Université Saint Mary’s ont voté à 98 % pour une grève. Elle pourrait être déclenchée le 24 février. Juste avant Noël, les membres de l’association des professeurs de l’Université Dalhousie, sans contrat de travail depuis l’été dernier, ont appuyé à 92 % un mandat de grève.

Déjà, la section locale 3912 du SCFP, qui représente des travailleurs à temps partiel de Dalhousie, avait fait la grève pendant trois semaines l’an dernier avant qu’une entente ne soit conclue. Une grève des professeurs avait aussi eu lieu en février et mars 2022 à l’Université Acadia, en Nouvelle-Écosse.