L’ex-président du Conseil de l’industrie forestière a travaillé pour Andrée Laforest

André Tremblay, président du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) entre 2011 et 2017, a travaillé au bureau de la ministre responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, de décembre 2021 à avril 2022, a appris Radio-Canada.

Son travail consistait à conseiller la ministre sur l'ensemble des enjeux forestiers au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont l'épineux dossier du caribou forestier, alors que l'industrie prévoit la perte de 2000 emplois avec l'adoption par Québec du plan de protection en juin prochain.

Le président d’Action boréale, Henri Jacob, croit que cette embauche peut contribuer à faire pencher la ministre Laforest du côté des entreprises forestières.

Je trouve ça un peu biaisé, parce qu’en fin de compte, on le connaît, le point de vue de l'industrie forestière. C'est de couper les arbres et espérer que les caribous ou les aires protégées vont se faire ailleurs. Ce qui nous préoccupe, c’est qu'on ne prenne pas le point de vue de la conservation [...]. Puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est dommage, on a l'impression qu'il y a juste un côté de la médaille. C'est celui d'exploiter les forêts , a-t-il déclaré.

Questionnée sur le sujet, la ministre Andrée Laforest a dit vouloir s'entourer de personnes compétentes dans différents domaines.

L'avocat André Tremblay, un ancien propriétaire de scierie, a aussi conseillé la ministre sur la création des aires protégées dans le secteur de la rivière Péribonka et au lac Kénogami.

Il dit avoir contribué à la création de l'Observatoire régional sur la forêt boréale de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) annoncée en mai dernier.