Remplacer un élu pendant son congé parental : un flou législatif

Plus tôt cette semaine, la cheffe de Transition Québec Jackie Smith a demandé à ce que les élus en congé parental, puissent être remplacés par un non-élu et que ce dernier soit rémunéré au même titre que l’élu.

« Ça pourrait être un adjoint qui va soutenir les citoyens en l’absence de l’élu », soutenait-elle.

Selon le ministère des Affaires municipales, une municipalité ne peut pas décider d’adopter un tel règlement. Seule la personne élue dans un district peut occuper le siège qui y correspond au conseil municipal et y voter , écrit-on.

Or, pour les pouvoirs non électifs, l’élu pourrait-il être remplacé ? La loi ne semble rien prévoir en ce sens.

Jackie Smith, qui doit accoucher de son second enfant à la fin du mois de mai, juge que les règles actuelles forcent les nouveaux parents à écourter leur congé pour ne pas laisser leurs électeurs sans représentant au conseil municipal.

« Je suis la seule élue de mon parti donc soit c'est moi, soit c'est personne donc c'est un dilemme. […] Je suis contente par contre de lancer un débat sur la question. » — Une citation de Jackie Smith, cheffe de Transition Québec

Justement il y a des questions, poursuit-elle. Je me pose des questions maintenant comme société si on offre du temps pour décrocher et passer du temps avec nos enfants. Pourquoi pas les élus? , soulève la conseillère municipale qui aura droit à 18 semaines de congé maternité.

Le conseil municipal de Québec ouvert aux discussions

Dans son avis de proposition, la cheffe de Transition Québec demandait également à ce que la Ville adopte une politique de congé parental qui donnerait aux élus les mêmes droits que les fonctionnaires de la municipalité, c'est-à-dire un congé parental d’un an, et non de 18 semaines.

Claude Villeneuve, chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville de Québec (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Son avis de proposition a été appuyé par le chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville, Claude Villeneuve.

Souvent on va appuyer un avis de proposition pour avoir l’analyse du comité exécutif, permettre qu'il soit débattu. Pour le congé parental, on a un intérêt. Sur la question du non-élu, ce n’est pas une option qu'on privilégie. Ce serait assez poussé , a alors mentionné le chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville.

Selon le maire Bruno Marchand, remplacer un élu par un non-élu est une mauvaise idée. Il estime tout de même que les règles encadrant les absences des élus pourraient être modernisées.

« Avant de faire travailler la Ville sur la proposition, j’aimerais savoir où l’opposition se loge. Ça va nous permettre savoir comment on fait travailler la Ville. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Oui je suis la première élue enceinte à Québec, mais c’est quoi la solution, que veut-on bâtir pour l’avenir? , formule Jackie Smith.

Une nouvelle approche à Montréal

À Montréal, le conseil municipal a sauté sur cette faille pour créer son programme d’accompagnement des élus en congé parental, adopté en 2020.

Depuis, les élus de la Ville peuvent avoir l’aide d’un employé administratif 25 heures par semaine pendant 22 semaines, suivant l’arrivée d’un enfant.

Le conseil municipal de Montréal a modernisé son approche à la conciliation travail-famille des élus en 2020 (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Stéphanie Dupuis

Selon la mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, les employés administratifs engagés sont souvent des attachés politiques. Ils ne peuvent pas aller au conseil municipal, ni voter, mais peuvent remplacer l’élu dans les réunions de la municipalité, avec les organismes communautaires, répondre aux questions des citoyens et participer à des événements publics.

C’est très apprécié comme mesure. Tous les collègues qui ont eu des enfants depuis 2020 l’ont utilisé. Ça aide beaucoup , affirme Émilie Thuillier, conseillère municipale qui a eu plusieurs de ses enfants en cours de mandat.

Dans certains pays d’Europe, le remplacement d’un élu en congé parental par un non-élu est permis. Une liste de gens qui tournent autour du milieu politique, notamment des candidats politiques défaits, est utilisée pour remplacer un élu.