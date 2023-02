Un premier forum santé sur les enjeux autochtones

Près de 160 personnes ont assisté aux différentes conférences et discussions pendant les deux jours de l’événement.

L’événement est présenté par les Centres d’amitié autochtone de Trois-Rivières et de La Tuque, le Conseil des Atikamekw de Wemotaci, le regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec ainsi que du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

On a mis en place un navigateur de service, donc il va pouvoir accompagner les membres qui en ont besoin. Et on travaille vraiment en collaboration avec le CIUSSS parce qu’eux autres aussi à l'intérieur de leur établissement, ils ont aussi des personnes qui accompagnent les autochtones dans la navigation de soins de santé dans l’établissement , explique Maud Flamand, directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières.

Pour plusieurs membres des Premières Nations, il est encore difficile de prendre la décision d’aller chercher des soins dans les centres hospitaliers. C’est sûr qu’on ne peut pas changer ça en un claquement de doigts, mais je crois que ça peut faire changer les choses. Je suis méfiante actuellement envers le système de santé, mais je garde espoir , confie Liannie Petiquay-Chilton.

Les participants étaient invité à partager leurs témoignages. Photo : Radio-Canada / Etienne Rivard

Un accompagnement nécessaire

La réalité des Premières Nations et Inuits du Québec a bien changé ces dernières années. Selon les chiffres avancés par madame Carole Lévesque, professeure titulaire à l'Institut national de la recherche scientifique lors de sa conférence, entre 2001 et 2021, le pourcentage de personnes autochtones vivant en ville a presque doublé, passant de 36,9 % à 68,2 %. Comme résultat, les membres des communautés qui se retrouvent dans les villes font face à des obstacles quand vient l’heure de solliciter des soins de santé.

Le CIUSSS MCQ offre depuis quelques années un service d’accompagnement en sécurisation culturelle. Les usagers peuvent faire appel aux services d’accompagnateur lors de suivis de grossesse, d’examens routiniers, de soins palliatifs pour ne nommer que ceux-là.

Si on veut s’assurer d’avoir de la sécurisation culturelle et des soins pertinents et sécurisants dans l’organisation, faut s’assurer d’avoir plusieurs membres, une équipe de gens autochtones qui vont aller à la rencontre de nos usagers , fait valoir Karine Lampron, directrice des services ambulatoires et des soins critiques et responsable du dossier autochtone au CIUSSS MCQ .

Plusieurs pistes de solutions ont été avancées. Photo : Radio-Canada / Etienne Rivard

L’organisation espère qu’un événement comme celui-ci puisse revenir année après année.