Encore des dépassements de coûts pour le centre de santé mentale L’Équilibre

Il ne reste plus rien des cellules, des barreaux et des salles communes de l’ancienne prison de Chicoutimi.

L’intérieur du bâtiment patrimonial construit en 1928 a été complètement détruit pour laisser place aux cloisons du futur centre de santé mentale L’Équilibre.

Le chantier du centre L’Équilibre est maintenant complété à 40 %, selon Éric Gauthier, directeur général de l'Office municipal d'habitation (OMH) de Saguenay.

De voir qu’on peut redonner vie à un bâtiment comme ça, et en plus, qui a un côté qui va aider pour la santé mentale. [...] Ici, ce qu’on veut, c’est aider les gens pour se retourner dans la société, les aider. Puis en plus, on regroupe tous les services , a commenté la ministre régionale, Andrée Laforest.

L’avancement du chantier a été présenté aux médias vendredi matin. La ministre Andrée Laforest, au centre, a visité les lieux avec plusieurs intervenants impliqués. Le président de l’arrondissement de Chicoutimi, Jacques Cleary, représentait la mairesse de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Pour notre ville, on sait qu’on a des problèmes de santé mentale. Il faut travailler pour y remédier, alors je pense que c’est vraiment la solution idéale, et c’est très très bon aussi pour le centre-ville de Chicoutimi , a ajouté pour sa part le président de l’arrondissement de Chicoutimi, Jacques Cleary.

Rappelons que lors de l’annonce initiale du projet, les coûts étaient évalués à 11 millions de dollars. Puis, des problèmes liés à des contaminants, dont de l’amiante, avaient fait grimper la facture à 15 millions de dollars.

Unités d’hébergement

Le centre L’Équilibre proposera au total 56 unités d’hébergement pour la clientèle, dont 46 chambres et deux appartements pour l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) ainsi que huit chambres pour le centre de crise du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ça va faire en sorte d’avoir des locaux adaptés pour notre clientèle [...], que les services soient mieux desservis, puisque nos professionnels peuvent travailler de concertation , a fait valoir Valérie Maltais, directrice générale pour le Saguenay de l’ ACSM .

Le centre L’Équilibre rassemblera des services en santé mentale et offrira 56 unités d’hébergement. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

L’édifice sera aussi utilisé comme centre de crise en santé mentale par le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le centre de crise va être un service où il y aura des professionnels pour recevoir des gens qui auront des problèmes, soit de santé mentale, mais aussi des problèmes de crises situationnelles. C’est-à-dire qu’il y aura réponse à des gens qui peuvent vivre des séparations, des problèmes financiers ou différents problèmes , a indiqué Catherine Belley, directrice adjointe par intérim en réadaptation jeunesse et dépendance au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Dépassements de coûts

Cet important chantier a un coût. Le désamiantage de l’ancienne prison a finalement fait grimper la facture du projet à plus de 16 millions de dollars. Il devait coûter 11 millions, lorsqu’il a été annoncé.

C’est sûr qu’il y a eu à y avoir des ajustements. Mais finalement, on a trouvé des solutions, puis tout le monde a collaboré ensemble. [...] Ça a été un beau défi, mais quand même, mélanger le vieux avec le neuf , a expliqué Karyne Boily, directrice au service des immeubles à l’ OMH de Saguenay.

Le projet est notamment financé par la Société d'habitation du Québec.

À l’origine, la fin des travaux avait été annoncée pour 2022. Toutefois, des difficultés de l'industrie de la construction en temps de pandémie ont repoussé la livraison pour la fin 2023.

Les premiers usagers pourront recevoir des services au centre L’Équilibre au début de 2024.