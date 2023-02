Remaniement à Gatineau : Steven Boivin pourrait devenir président du conseil municipal

Dans une entrevue qu'il a accordée à Radio-Canada à la fin de l'année 2022, M. Boivin avait particulièrement parlé du travail entre les indépendants et le parti Action Gatineau.

J'ai vraiment envie qu'on débatte, qu'on se questionne sur les idées et qu'on sorte de cette dualité entre le parti Action Gatineau et les indépendants. C'est possible d'être nuancés [donc] pour moi, le souhait, c'est un meilleur équilibre entre nuance et vision en tant que conseil municipal.

Steven Boivin, conseiller du district d’Aylmer. Photo : Radio-Canada

La nomination de M. Boivin pourrait ne pas être unanime. Selon des sources confidentielles, la conseillère Olive Kamanyana et Action Gatineau seraient aussi intéressées par la présidence du conseil. Il faudra donc attendre mardi pour connaître le choix des membres du conseil. Le parti préfère attendre que les propositions soient finales avant de commenter.

L'actuel président du conseil municipal de Gatineau, Daniel Champagne, se réjouit de la possible nomination de son collègue du district d'Aylmer. J'ai tout à fait confiance que M. Boivin va être la meilleure personne pour me remplacer.

Les défis à la présidence du conseil sont énormes et nécessitent une grande disponibilité, ajoute l'élu du district du Versant qui préside le conseil municipal depuis plus de huit ans.

Daniel Champagne, président du conseil municipal de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Nathalie Tremblay

J'ai été en double emploi jusqu'à 2020 et j'ai dû quitter mon autre emploi, je ne pouvais plus y arriver. Donc si on veut quelqu'un qui est entièrement disponible et qui se consacre entièrement à son poste, je pense qu'il est la bonne personne , appuie M. Champagne.

Des changements aussi au Comité exécutif

Les changements toucheront aussi le Comité exécutif chargé des opérations de la Ville et de maintenir le lien avec l'administration municipale.

Toujours selon des sources confidentielles, Mme Kamanyana perdrait son poste alors que Daniel Champagne, qui y siège déjà, prendra la relève de la mairesse à la présidence. Une nomination qui devrait être confirmée mardi.

« Je suis très heureux de la confiance que la mairesse me démontre » — Une citation de Daniel Champagne, président du conseil municipal de la ville de Gatineau

Plusieurs autres changements devraient être annoncés au sein des différentes instances municipales. Exception faite des nominations au comité exécutif qui relève uniquement de la mairesse, toutes devront être soumises au vote lors de la séance du 14 février.

Comme l'a laissé entendre France Bélisle cette semaine, le remaniement qui sera annoncé sera plus important que prévu.

Avec les informations de Nathalie Tremblay