Le cyclo-cross a de nouvelles étoiles : des jumelles de l’Ontario

Le cyclo-cross, sport méconnu qui allie vélo et course à obstacles, a de nouvelles étoiles canadiennes : Isabella et Ava Holmgren, des jumelles de 17 ans de l'Ontario qui sont remplies de promesses.

Ces dernières ont envoyé un message fort en dominant le podium de l'épreuve féminine junior aux championnats du monde le week-end dernier, à Hoogerheide, aux Pays-Bas. Là où le cyclo-cross est roi, elles ont terminé 1re et 2e, obtenant au passage les premières médailles de l'histoire du Canada aux Mondiaux, toutes catégories confondues.

Honnêtement, c’est difficile de mettre des mots sur à quel point cet accomplissement est grandiose. Des championnes du monde en vélo au Canada, il n’y en a pas beaucoup. Pis là, en cyclo-cross en plus, qui est une discipline encore plus niche, c’est vraiment impressionnant dit Maghalie Rochette, une coureuse canadienne qui se spécialise dans la discipline depuis plusieurs années déjà.

Ç'a toujours été un sport européen. C'est comme si des Danois avaient gagné au hockey! lance Matt Hansen, ancien coureur cycliste et journaliste pour le Canadian Cycling Magazine.

Les jumelles Holmgren disent partager leurs succès des championnats du monde. Photo : Twitter/UCI_CX

Les succès des sœurs Holmgren ne sont cependant pas le fruit du hasard. Filles de parents cyclistes, elles ont grandi autour de vélos d'aussi longtemps qu'elles se souviennent.

C'est une affaire de famille ! , confie Ava lors d'un entretien avec Radio-Canada à leur retour des Pays-Bas.

Elle ne pourrait pas dire plus vrai. Leurs parents, Rob et Lisa, se sont rencontrés grâce au vélo. Leur père est d'ailleurs à la tête du programme national de cyclo-cross. Leur frère Gunnar est aussi coureur cycliste. Il a même été champion canadien de vélo de montagne et de cyclo-cross chez les moins de 23 ans.

Les jumelles ont pris part à leurs premières compétitions en Europe l'an dernier seulement. Elles ont connu de bons résultats ici et là, mais cette année, ce fut l'éclosion des plus totales. À leurs trois dernières courses avant les Mondiaux, toutes des étapes de la Coupe du monde, elles se sont classées 4e ou mieux, partageant le podium à Benidorm, en Espagne, et à Besançon, en France.

Je pense que la réalisation de ce que pourrait être notre carrière, notre emploi, quelque chose qu'on aime et dont nous sommes passionnées n'est venue que dernièrement , explique Ava.

C'est dur quand il n'y a pas beaucoup d'attention donnée au sport, surtout chez les femmes, mais c'est quelque chose qui s'améliore et nous espérons que ça s'améliorera encore plus.

Bien qu'elles se savaient douées, Isabella convient que c'est à Hoogerheide la fin de semaine dernière qu'elles ont réalisées qu'elles pouvaient être à ce point bonnes et que leur avenir dans le sport en est un plus que prometteur.

Un tremplin pour le sport au Canada

Le cyclo-cross, très populaire en Europe, allie vélo et course à obstacles. Photo : belga / Jasper Jacobs

Quand vient le temps de songer à ce à quoi ressemblera leur carrière, les sœurs Holmgren se permettent de rêver : les Jeux olympiques, le Tour de France Femmes et les championnats du monde dans d'autres disciplines tels que les Mondiaux de vélo sur route qui pourraient avoir lieu à Montréal en 2026 font partie de leurs objectifs.

Il n'est, pour l'instant, pas question pour elles de se concentrer uniquement sur le cyclo-cross, affirment-elles.

De toute façon, la discipline sert traditionnellement d'extension à la saison des cyclistes étant donné que les épreuves se déroulent l'hiver, avant le début des compétitions sur route et en montagne. Mais vu leurs succès, elles auront aussi hâte de retourner en selle rapidement.

Nous espérons que le sport grandisse [au Canada]. Ce serait bien qu'on obtienne des courses de l' UCI et peut-être un de ces jours une Coupe du monde ou une grande course , suggère Isabella.

La Québécoise Maghalie Rochette, décrite comme un modèle par les sœurs Holmgren, se dit pour sa part enjouée, voire motivée par l'arrivée de cette relève canadienne surdouée.

C’est drôle. Il y en a qui m’ont dit ‘tu n’as pas peur qu’elles te tassent?’, mais non, au contraire. Moi, je le vois comme c’est tant mieux s’il y a de la relève et qu’elle soit si bonne. Ça me pousse moi-même à être meilleure, puis j’ai envie d’apprendre d’eux et qu’ensemble, on fasse grandir notre sport donc je ne pourrais pas demander mieux, en fait. C’est vraiment incroyable. Je me sens privilégiée d’être témoin de leur ascension dans le sport , dit-elle.