La technologie au service des personnes handicapées visuels

Pour ce faire, l'organisme vient d'élaborer une formation pour faciliter le quotidien de ses membres. Elle choisit d'y aller simplement en suggérant l'utilisation de quelques applications déjà existantes dans les téléphones, les tablettes et les ordinateurs.

Selon le vice-président du conseil d'administration, Daniel Tremblay, les outils suggérés par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) sont dépassés. Il y a des choses qui nous sont offertes qu’on a besoin d’un sac de hockey pour emmener tout ce qu’on a besoin pour partir en voyage, ne serait-ce qu’à Québec, tandis qu’il y a beaucoup, beaucoup d’applications qui remplacent ces choses-là dans une simple poche avec un cellulaire , explique-t-il.

Il cite en exemple les lecteurs de documents qui peuvent être encombrants à traîner.

L'APHV02 donnera sa formation le 25 février à l'Hôtel Universel d'Alma. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Les applications offrent plusieurs possibilités comme lire les étiquettes des boîtes de conserve, s'orienter dans l'espace grâce au GPS et prendre son taux de sucre dans le sang grâce à une capsule installée sur le bras.

C'est une révolution pour Yves Dufour dont le cellulaire n'est jamais bien loin de lui. Je demande par la voix de me donner telle application. Comme par exemple, la température extérieure, raconte-t-il. Elle va me mentionner la température extérieure. C’est tout vocal. C’est très facile à utiliser , ajoute l'homme de Saguenay.

Un technicien configure plusieurs appareils technologiques pour l'Association des personnes handicapées visuelles de la région 02. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

D'après la dernière enquête de l'Office des personnes handicapées du Québec, plus de 200 000 personnes de 15 ans et plus vivaient avec une incapacité visuelle en 2017, soit 3,2 % de cette population.

Si la technologie offre une plus grande liberté, elle peut en rebuter plusieurs. C’est sûr que l’apprentissage, ça va prendre un peu de temps, explique le président du conseil d'administration de l' APHV02 , Michel Brassard. Il s’agit juste que la personne s’intéresse.

La formation se déroulera le 25 février à l'Hôtel Universel d'Alma.