Un taux de chômage de 6 % en Alberta

Le taux de la population active à la recherche d’un emploi était de 6 % en janvier en Alberta et l’économie de la province a créé plus de 20 000 emplois au cours du même mois, selon Statistique Canada.

Par contre, d'après le rapport d’Enquête sur la population active de l'agence fédérale, Calgary détenait le plus haut taux de chômage, soit 6,6 % au mois de janvier, par rapport aux métropoles canadiennes.

Le taux de chômage était de 5,6 % à Edmonton.

Quant au taux de chômage dans l'ensemble du pays, il est resté stable à 5 % le mois dernier. L'économie canadienne a également créé un plus de 150 000 emplois à l'échelle nationale.

Une population qui augmente

Le taux de croissance de 0,3 % de la population en Alberta est le pourcentage le plus élevé depuis 2006 pour la province.

Marc Desormeaux, l'économiste principal de l'économie canadienne à Desjardins, explique que cette hausse est soutenue par l'immigration, la migration d'autres provinces et l'arrivée de résidents non permanents.

Tous ces facteurs ont l'air de contribuer à un taux d'activité plus élevé [et] des emplois plus élevés, parce que ces gens viennent à un moment où il y a beaucoup de postes vacants à combler , note-t-il. Ça contribue à la croissance économique – la croissance de l'emploi en Alberta.

L’économiste remarque que les nouveaux arrivants en Alberta ne sont pas nécessairement employés dès leurs arrivées. Parfois, cela prend plusieurs semaines, voir des mois, pour ceux-ci à dénicher un emploi.

Ce décalage joue un rôle important lors de la collecte et le recensement des données économiques.

Des secteurs en hausse et en baisse

La majeure partie de la croissance de l'emploi sur 12 mois a été observée dans les services professionnels, scientifiques et techniques ou environ 54 000 emplois ont été créés.

Le secteur des ressources naturelles a en revanche perdu 15 000 emplois, et ce malgré les pétrolières en Alberta ayant engrangé des revenus records en 2022.

D'après Charles St-Arnaud, économiste principal à l'établissement financier Alberta Central, très peu des revenus générés par les pétrolières restent dans la province : Beaucoup ont été retournés aux actionnaires sous forme de dividendes, sous forme de rachats d'actions et on sait que les niveaux d'investissement ne sont plus ce qu’ils étaient.

Les pétrolières cherchent beaucoup à améliorer leur productivité et à réduire leurs coûts par baril, donc, en effectuant des gains d'efficacité, dit Charles St-Arnaud, on peut être besoin de moins de travailleurs pour les mêmes volumes de production.

Contrairement aux données recueillies l’année dernière, le taux d'emploi a augmenté de 4,3 % en Alberta. Cette hausse est presque entièrement survenue dans le travail à temps plein.