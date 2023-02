Une librairie vient en aide à des itinérants de son quartier

L’Exèdre est située dans les premiers quartiers de la Ville de Trois-Rivières. Audrey Martel, Benoît Fréchette et Éliane Ste-Marie, les copropriétaires, côtoient chaque jour l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion sociale. Cette réalité les touche beaucoup. Les portes de la librairie l’Exèdre étant ouvertes à tous, nous sommes à même de constater que la lecture intéresse les gens de toutes origines sociales et contribue à donner du sens à l’existence , disent-ils par voie de communiqué.

La librairie va aussi offrir une boîte de livres neufs pour créer une bibliothèque dans la nouvelle halte douceur. J’ai mis beaucoup de romans policiers, quelques bandes dessinées pour les gens qui lisent peut-être un peu moins facilement. Je n’ai pas été dans le jugement. Je me suis dit : qu’est-ce qui est populaire finalement , décrit Audrey Martel.

Les propriétaires s’engagent aussi à aller y faire du bénévolat pour mieux comprendre la réalité de ceux que nous désirons aider . Audrey Martel confie qu’ils ont plus besoin d’être écoutés que d’écouter.

Ils mettront aussi à la disposition de leur clientèle dans leur commerce, une boîte pour recueillir des dons. Au-delà de soutenir l’organisme, les libraires souhaitent aussi inciter leurs concitoyens à démontrer des gestes de bienveillance à l’égard des personnes les plus vulnérables de notre communauté.

Le cœur de ce projet vise à sensibiliser à la réalité de l’itinérance. Rendre visible, créer un contact et en en parlant comme ça, chaque 10 du mois, en en parlant à la librairie, aux gens qui vont voir l’affiche, c’est le but. C’est de donner de la visibilité autant à l’organisme qu’aux gens qui bénéficient des services de Point de rue , explique Audrey Martel.

Cette initiative de la part de L'Exèdre est non seulement pertinente et appréciée, elle reflète exactement le rêve et la vision de Point de Rue à l’effet de mobiliser toute une communauté pour prendre soin, chacun à sa façon, de nos confrères et consœurs qui sont à la rue , fait savoir le directeur général de Point de Rue, Philippe Malchelosse par voie de communiqué.

Il ajoute que le fait de donner un livre c’est stimuler la santé intellectuelle de la personne qui le reçoit. C’est la reconnaissance que comme pour tous les humains, nous avons le devoir de nourrir nos âmes et nos cœurs, pas uniquement notre corps.

