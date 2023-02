Le début des négociations des traités modernes du Yukon fête ses 50 ans

Il y a un demi-siècle, une délégation représentant les 14 Premières Nations du Yukon se rendait à Ottawa pour présenter un document intitulé Together Today for our Children Tomorrow, ce qui se traduit par Ensemble aujourd’hui pour nos enfants demain, et qui allait jeter les bases de la négociation des traités modernes non seulement au territoire, mais dans l’ensemble du pays.

Lorsque nous sommes allés présenter cette proposition, le jour de la Saint-Valentin 1973, nous ne savions pas que nous allions devoir faire les politiques, nous ne savions pas que ce serait aussi difficile, nous n’avions aucune idée de l’ampleur des coûts que ça représenterait , se remémore Dave Joe, qui n’avait que 23 ans à l’époque où il s’est présenté à Ottawa pour rencontrer le premier ministre Pierre Elliott Trudeau.

La délégation de chefs autochtones du Yukon a présenté son manifeste intitulé Together Today for Our Children Tomorrow au premier ministre Pierre Elliott Trudeau, à Ottawa, en février 1973. Photo : Radio-Canada

Il faudra en effet 20 ans pour que le gouvernement fédéral et les Premières Nations s’entendent sur un accord qui allait permettre l’autodétermination des nations signataires et déterminer les relations futures entre les gouvernements et les Premières Nations.

[Le gouvernement du Canada] avait l’habitude de dicter ce à quoi allait ressembler un traité , indique Dave Joe, qui admet que les négociations n’ont pas toujours été faciles.

Le document phare des revendications autochtones du Yukon a été transmis au premier ministre Pierre Elliott Trudeau à Ottawa le 14 février 1973. Photo : Council of Yukon First Nations

Un moment marquant pour les droits des Autochtones

Le dépôt du document, en 1973, s’inscrit dans un contexte historique qui marque le début de l’ère moderne de la réclamation des droits des Autochtones. À peine une décennie plus tôt, en 1960, les Autochtones avaient finalement obtenu le droit de vote au Canada et au Yukon.

Deux semaines avant l’arrivée de la délégation à Ottawa, la Cour Suprême avait rendu la décision Calder, qui reconnaît aux Autochtones un droit aux titres fonciers découlant de l’occupation des territoires traditionnels, une décision sur laquelle se sont appuyés plusieurs traités modernes par la suite.

Elijah Smith signe le manifeste « Together Today for our Children Tomorrow » à Whitehorse en janvier 1973, quelques semaines avant le voyage historique à Ottawa. Photo : Archives du Yukon/Fonds John Hoyt, 2019/6

Il n’en demeure pas moins qu’à l’époque, les droits des Autochtones étaient limités, rappelle Steve Smith, ancien chef de la Première Nation Champagne-Aishihik et fils d’Elijah Smith, qui avait mené cette délégation.

Pour nous, c’était le ministère des Affaires indiennes, peu importe comment on l’appelle aujourd’hui, qui contrôlait nos vies et qui gardait une main mise sur beaucoup de Premières Nations qui n’étaient pas autogouvernées , dit-il.

Le professeur en politique publique de l’Université de la Saskatchewan et Yukonnais de naissance Ken Coates explique que la publication du document et les revendications qui ont suivi ont fait face à beaucoup d’incompréhension de la société.

Le chef Elijah Smith en rencontre avec le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de l'époque, Jean Chrétien, dans les bureaux du Yukon Native Brotherhood à Whitehorse, en mars 1971. Photo : Archives du Yukon/Fonds John Hoyt, 2019/6

Soudainement, nous avions ce document, très bien écrit, et qui disait : "Voici notre histoire, voici nos territoires depuis des siècles et voici ce qui nous est arrivé durant la ruée vers l’or, la construction de l’autoroute de l’Alaska, l'expansion du gouvernement, la dépendance à l’assistance sociale et nous voulons notre part" , souligne le professeur.

« C’était comme si un volcan était entré en éruption au milieu du Yukon, essentiellement. » — Une citation de Ken Coates, professeur en politique publique à l’Université de la Saskatchewan

Ken Coates est historien, professeur en politique publique à l’Université de la Saskatchewan et Yukonnais de naissance. Photo : Radio-Canada / Mike Rudyk

Il indique que, dans les années 1970, de nombreux Yukonnais ne comprenaient pas pourquoi les Premières Nations revendiquaient leur part et leur autodétermination et plusieurs craignaient également que ces traités allaient signer la fin de l’industrie minière dans le territoire.

Ce qu’il reste aujourd’hui de ces acquis

Aujourd’hui plusieurs s’entendent pour dire que les accords qui ont résulté de ces négociations, dont l'Accord-cadre définitif entre le gouvernement du Canada, le Conseil des Indiens du Yukon et le gouvernement du Yukon, en 1993, ont amélioré la vie des Premières Nations du Yukon et fait avancer le droit des Autochtones au pays.

Le fait que nous soyons maintenant l’un des plus grands propriétaires fonciers du Yukon, ceux avec le plus important compte bancaire et que nous ayons des connexions dans les entreprises d’ici et d’ailleurs, je pense que les chefs de l’époque seraient fiers de tout cela , croit Dave Joe.

La cheffe de la Première Nation Kwanlin Dün, Doris Bill, photographiée dans le Centre culturel Kwanlin Dün de Whitehorse. Photo : Radio-Canada / Mike Rudyk

Nous pouvons maintenant avoir accès à une hypothèque, nous pouvons acheter une maison, nous pouvons aller à la banque. Ce sont toutes des choses que nous ne pouvions pas faire avant , explique de son côté la cheffe de la Première Nation Kwanlin Dün, Doris Bill.

« Je pense qu’il s’agit de l’entente la plus solide du pays et plusieurs personnes le disent aussi. Je ne sais pas s’ils négocieront une entente similaire à la nôtre un jour. » — Une citation de Doris Bill, cheffe de la Première Nation Kwanlin Dün

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, souligne-t-elle toutefois. Le territoire et la Ville de Whitehorse ne se sont, dit-elle, jamais excusés officiellement pour avoir détruit le village Kwanlin Dün qui se trouvait sur les berges du fleuve Yukon et déplacé la Première Nation plus en amont, là où se trouve aujourd’hui le quartier industriel.

L'ex-chef de la Première Nation de Champagne et d'Aishihik et fils d’Elijah Smith, Steve Smith. Photo : Direction de l'Éducation pour les Premières Nations du Yukon/Alistair Maitland

Pour Steve Smith, l’ancien chef de la Première Nation Champagne-Aishihik, ce qu’il reste à accomplir, c’est tout particulièrement le travail entourant la revitalisation des langues autochtones à travers le territoire. C’est sur ce point que les efforts doivent se concentrer dorénavant, selon lui.

Avoir une langue qui est forte, ça démontre aux gens qui nous sommes. Une langue est tellement importante pour identifier une société , assure-t-il.

Pour souligner le 50e anniversaire de Together Today for our Children Tomorrow, le Conseil des Premières Nations du Yukon organise une série d’activités et d'ateliers au cours du mois de février. Le territoire soulignera également le 30e anniversaire de l’Accord-cadre final, en mai.

Avec les informations de Mike Rudyk