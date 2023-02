Le défilé du Carnaval de Québec sous notre loupe

D’une durée de 35 minutes, le Défilé de nuit du Carnaval de Québec se déploie en neuf tableaux, tous uniques et différents. Sans thème précis, c’est la musique et la danse qui serviront de fil conducteur. «Cette année, l’énergie est haute, on est dans la célébration ouverte, inclusive et flamboyante», raconte Jocelyn Pelletier, un des directeurs artistique assigné au défilé.

L’ouverture

Dans une mise en scène inspirée de l’art clownesque, le premier tableau lance le défilé en compagnie de ses traditionnels dériveurs. Des danseurs, des comédiens et un animateur de foule invitent le public à bouger et à chanter.

La proposition de Jocelyn Pelletier et de Véronika Makdissi-Warren, metteure en scène des dériveurs, vise à reconnecter les spectateurs à cette ambiance carnavalesque, absente depuis deux ans.

D’ailleurs, la participation du public est un élément incontournable de l’événement. « Il y a un contact avec le public qui est recherché et travaillé tout au long du défilé. On est vraiment dans un défilé où le public fait partie du spectacle » commente le directeur artistique.

L’équipe du Carnaval mise sur le caractère festif et énergique du défilé pour reconquérir le cœur des carnavaleux.

Le deuxième défilé se déroulera en Haute-Ville. Photo : Stéphane Audet

Tableau #2: Tous ensemble

Sous le thème d’une grande fête du vivre ensemble aux accents traditionnels, la deuxième séquence met en lumière le roi de la Fête, Bonhomme, une soixantaine de musiciens et de danseurs. Dans ce lot, on y retrouve plusieurs artistes et des artisans des Premières Nations. Raphaël Possadas et Nancy Picard signent la direction artistique de ce tableau.

Les défilés regroupent plus de 300 artistes. Photo : Stéphane Audet

Tableau #3: Diamant

Le Hip Hop s’invite au défilé avec les danseurs de la troupe de danse urbaine Melmaze . Les artistes, âgés de 12 à 18 ans, exécutent quelques mouvement sur une version revisitée de l’air iconique Mardi gras Carnaval mardi gras .

Tableau #4: Feu et Percussion

Ce tableau porte bien son nom: sur ce troisième char allégorique, percussionnistes, manipulateurs de feu et un dragon cracheur de fumée se côtoient pour y livrer une performance impressionnante. Le public pourra également contempler de près, au sol, un drumline ainsi que des manipulateurs de dragons lumineux.

Les artistes sont sous la gouverne de Marc Gourdeau, directeur artistique.

Tableau #5: Bunkerville

Au tour des acrobates et des danseurs d’éblouir le public dans cette quatrième séquence du défilé. Jocelyn Pelletier y ajoute une version repensée du classique « Mardi gras Carnaval mardi gras » à saveur rock électro.

Les familles étaient nombreuses à braver les températures polaires samedi afin de participer au défilé du Carnaval de Québec. Photo : Stéphane Audet

L’air Mardi gras Carnaval mardi gras revient à quelques reprises dans le défilé. « C’est une idée de notre concepteur musical Martien Bélanger. Il avait envie de revisiter les racines historiques du Carnaval. Aussi, c’est un ver d’oreille, les gens s’en rappellent…on tombe comme ça dans l’intergénérationnel » explique Monsieur Pelletier.

Tableau #6: Nos idoles en paillettes

Le Défilé de nuit se poursuit avec un cinquième tableau particulièrement chargé. Sous la direction artistique de la dragqueen Barbada, des dragqueens et un dragking offrent des performances musicales et humoristiques sur des airs connus du répertoire québécois. Au sol, une troupe d’aérobie anime et interagit avec la foule.

Le premier défilé du Carnaval de Québec a eu lieu samedi soir dans le quartier Limoilou. Photo : Stéphane Audet

Tableau #7: Boîte à surprise

Dans une ambiance rappelant les boîtes à musique d’une autre époque, le septième tableau présente des comédiens qui s’amusent à recréer des visages à l’aide d'accessoires lumineux géants. Ils échangent avec la foule et avec les artistes défilant au sol.

Tableau #8: Embraser l’hiver

La huitième séquence est une véritable ôde au plaisir de jouer dehors en saison hivernale. Des artistes de cirque, de danse et plusieurs autres proposent un tableau débordant d’énergie et haut en couleur.

La finale

En faisant écho aux tableaux du défilé, il revient au rappeur KJT et à une poignée d’artistes de faire danser et chanter la foule une dernière fois. Cette séquence de Jocelyn Pelletier conclut ledéfilé du 69e Carnaval de Québec.

« Ça passe très vite ! C’est un feu roulant. Il y en a pour tous les goûts, on s’adresse à plein degens, de plein de façons, ajoute Jocelyn Pelletier. [..] ça donne le sourire à tout le monde! » — Une citation de Jocelyn Pelletier, un des directeurs artistique du Défilé de nuit

Le défilé de nuit du Carnaval de Québec prend place sur la Grande-Allée, entre les avenues des Érables et Honoré-Mercier. Un premier défilé a eu lieu en basse-ville de Québec, sur la 3eavenue, le 4 février dernier.