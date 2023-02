Quand le guichet d’accès se transforme en guichet d'attente

François-Denis Gonthier, qui avait raconté son temps d'attente au téléphone avec le GAP il y a quelques semaines, ne s'étonne pas d'apprendre que des milliers d'Estriens qui ont tenté d'obtenir un rendez-vous médical ont abandonné le processus en cours de route.

Rappelons qu'en janvier, le patient orphelin avait pu voir un médecin après trois tentatives d'appel au GAP , pour un total de sept heures d'attente au téléphone. Le CIUSSS soutient tout de même que le délai moyen d'attente pour obtenir une réponse est de 46 minutes.

Moi, je n'ai jamais attendu moins de 1 h 30 . Mais 46 minutes, j'ai de la misère à croire, je ne sais pas comment ça fonctionne, comment ils calculent ça avance-t-il.

À la suite d'une demande d'accès à l'information, le CIUSSS de l'Estrie - CHUS indique qu' entre septembre 2022 et janvier 2023, le GAP a reçu 14 261 appels pour la région. De ce nombre total, 6227 appels ont été abandonnés avant qu’un employé du GAP ait répondu.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS n'a pas été en mesure de répondre à la demande d'entrevue de Radio-Canada vendredi, mais précise par courriel que Le GAP est un processus qui est toujours en cours d'implantation .

Crainte d'engorger les urgences

Devant une telle attente, des patients pourraient se tourner vers les urgences ou le privé, craignent des experts.

Ça se peut que votre mal devienne plus urgent et que vous ayez besoin de voir un professionnel de la santé, et que là, vous vous rabattiez à l'urgence, ce qu'on essaie d'éviter le plus possible , soutient le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet.

Toujours entre septembre 2022 et janvier 2023, 22 321 demandes ont été faites au GAP en Estrie. Sur ces demandes, 7223 se sont conclues par un rendez-vous avec un médecin. Environ 10 000 usagers ont plutôt été orientés vers un autre service, comme les infirmières praticiennes spécialisées, et 1 300 se sont fait conseiller de voir un pharmacien. Ce sont 820 personnes qui n’ont pas obtenu de rendez-vous.

Selon le médecin de famille sherbrookois Benoit Heppell, la diversification des spécialistes de la santé qui peuvent être consultés représente un important gain pour le système de santé.

Je trouve ça extraordinaire qu’on ait mis à profit pharmaciens et autres professionnels pour répondre aux besoins du patient, qui sont possiblement parfois mieux répondus que si on les avait simplement référés vers un médecin , soutient le Dr Heppell.

En Estrie, plus de 93 000 personnes attendent présentement un médecin de famille.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur