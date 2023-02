Des résidents à Orléans se mobilisent contre un possible 6e lien entre Ottawa et Gatineau

La mobilisation contre un éventuel 6e lien entre Ottawa et Gatineau s’organise dans le quartier Orléans. Des résidents s’inquiètent de l’impact que pourrait avoir un tel projet dans leur communauté.

On est privilégiés d'avoir accès à la rivière, des sentiers très près de chez nous, énormément de verdure. Si le pont est fait, ça va détruire plusieurs secteurs environnementaux qui sont près de chez nous , explique la présidente de l'Association communautaire de Convent Glen et Orléans Wood (ACCGOW), Mireille Brownhill.

Cette dernière fait partie d’un sous-comité d’une trentaine de personnes, le comité pont.

Pour le moment, les premières études menées par la Commission de la Capitale nationale (CCN) et le gouvernement fédéral révèlent que trois corridors, tous situés dans l’est de la ville, sont privilégiés. Ils traversent respectivement l’île Kettle, l’île Lower Duck et la baie McLaurin.

Même si le projet de 6e lien est encore loin d’être coulé dans le béton, l’ ACCGOW ne tient rien pour acquis.

Les gens doivent comprendre que ce n'est pas le fruit de notre imagination. Cela pourrait arriver et si c'est le cas, qu'allons-nous faire en tant que communauté? , lance Alexa Brewer, qui est membre du comité pont.

Le regroupement s’inquiète particulièrement des possibles conséquences sur l’environnement.

La construction d'un pont de cette taille perturberait tellement la ceinture de verdure qu'il faudrait 30, 40, 50 ans pour que les arbres repoussent , ajoute Lorna Lyttle, présidente du comité pont de l’ ACCGOW .

De nouvelles données en 2023

De leur côté, la CCN et le gouvernement fédéral mènent présentement de nouvelles études pour évaluer la nécessité d’un 6e lien, et ultimement appuyer la prise de décision fondée sur des données probantes , écrit Stéfanie Hamel, porte-parole chez Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC).

Elles permettront d’analyser les effets récents de la pandémie sur la mobilité dans la capitale fédérale ainsi que d’établir des prévisions en matière de population et d’emploi.

Une étude géotechnique est aussi en cours pour déterminer si les sites sont aptes à soutenir la structure d'un éventuel pont. Les résultats devraient être dévoilés au cours de 2023.