Initier les enfants à la pêche sur glace pour développer la relève

L’objectif principal demeure le même, été comme hiver, avec le programme Pêche en herbe : donner le goût de la pêche aux enfants et développer une relève pour l’avenir.

Environ 3200 truites ont été ensemencées dans le plan d’eau dernièrement en vue de cette activité pour les élèves et aussi en vue de l’activité familiale de pêche sur glace qui aura lieu ce week-end dans le cadre de l’Hiver en Fête.

Ces deux jeunes filles étaient plutôt fières de leur prise! Photo : Radio-Canada / Dominic Chamberland

On travaille sur la relève, ça fait partie de la mission de l’association , souligne Jacques Cormier, président de l’Association chasse et pêche de Val-d’Or, laquelle compte sur une trentaine de bénévoles pour ces activités.

Cette année, pour une première fois, on combine ça avec l’Hiver en Fête. Et c’est la première fois que ça se fait au lac des Soeurs en hiver. Il y a eu un ensemencement spécial de truites arc-en-ciel afin que ce soit plaisant pour les jeunes et pour le public en général, puisque le lac est ouvert jusqu’au 12 février , indique M. Cormier.

Jacques Cormier, président de l'Association chasse et pêche de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

En tout, six écoles ont permis à quelque 180 élèves de vivre l’expérience de la pêche blanche, de mercredi à vendredi. L’association fournit le service, les brimbales, les ménés , etc., signale Jacques Cormier.

Les jeunes de 6 à 17 ans, en faisant tous les ateliers, pourront recevoir leur certificat de Pêche en herbe, qui est valide jusqu’à l’âge de 18 ans. L’enfant qui reçoit ça a donc son permis et peut pêcher ses propres poissons. Ça crée une fierté chez les jeunes , mentionne-t-il.

Un bon impact

Selon Jacques Cormier, ces activités organisées pour les enfants ont un bon impact sur la pratique de la pêche à long terme.

« Ça fait 25 ans qu’on offre ce programme. Les jeunes devenus parents qui ont eu ça amènent maintenant leurs enfants. C’est signe que ça fonctionne très bien. Au-delà de 65 % des jeunes qui participent à ce programme de Pêche en herbe pratiquent la pêche et deviennent des amants de la nature, ni plus ni moins. » — Une citation de Jacques Cormier

On est en pleine nature dans la région et on veut que les gens en profitent au maximum. L’activité n’est pas seulement une histoire de pêche, mais aussi de garder les jeunes en région. On a beaucoup d’exemples de ça , fait valoir M. Cormier.

Un bénévole de l'Association chasse et pêche de Val-d'Or montrent ici aux enfants comment couper un poisson. Photo : Radio-Canada / Dominic Chamberland

De beaux souvenirs

Isabelle Mailhot, enseignante de 5e année à l’école Fatima de Val-d’Or, estime que cette activité est mémorable pour les élèves.

C’est vraiment agréable, ça nous permet de sortir du contexte de la classe, de faire vivre autre chose aux élèves. Il y a des enfants qui ne sont jamais allés pêcher, puis ça nous fait passer une belle journée à l’extérieur , fait-elle remarquer.

Isabelle Mailhot, enseignante en 5e année à l'école Fatima de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard