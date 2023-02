Grand départ de la course Yukon Quest samedi

Samedi matin, 16 meneurs de chiens et leurs équipes se rassembleront au Shipyards Park de Whitehorse pour le départ de la course de traîneau à chiens Yukon Quest.

Pour la deuxième fois dans l’histoire de la course, un second parcours plus petit sera offert aux participants.

En plus du trajet de 402 kilomètres jusqu’à Pelly Crossing, cinq équipes vont participer à un circuit de 160 kilomètres jusqu’à Braeburn.

La beauté de la course de 160 kilomètres (100 miles), c’est que les équipes auront tout de même la chance de participer au départ de la course, aux points de contrôle et à la vraie ligne d’arrivée , explique le directeur des opérations de la Yukon Quest, John Hopkins-Hill.

Pour plusieurs groupes de chiens, qui sont plus petits, c’est probablement la première expérience sérieuse de course à laquelle ils auront la chance de participer, selon lui.

La Yukon Quest avait été remportée en 2022 par Brent Sass. On le voit ici avec ses deux chiens de tête, Slater et Woody. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

La grande majorité des gens qui débutent dans le sport ces temps-ci le font plus lentement que dans les dernières années. Il y a beaucoup d’équipes récréatives de moins de 15 chiens dans la région de Whitehorse , explique John Hopkins-Hill.

De grandes dépenses

Les coûts élevés d'entretien des équipes de chiens pourraient être liés à cette tendance, selon lui.

Le meneur de chien Connor Mcmahon de Carcross, au Yukon, estime qu’il lui coûte 1000 $ par année pour ne nourrir qu’un seul chien. Lorsqu’il a commencé, il y a cinq ans, nourrir un de ses animaux lui coûtait plutôt près de 300 $ par année.

Les chiens de course ont besoin de beaucoup d'entraînement et de nourriture. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Pour compenser le coût élevé de la nourriture, ce dernier limite la taille de son groupe à 26 chiens de travail. Il s’agit d’un petit nombre comparé à la meute de la concurrente Michelle Phillips, qui a 65 chiens sous sa responsabilité.

Vous savez, ça veut dire que nous avons beaucoup moins d’argent pour l’épicerie et les autres dépenses. Nos chiens viennent en premier, mais on se débrouille , explique la meneuse de chien, qui en est à sa 10e participation à la course Yukon Quest.

La Yukonnaise Michelle Phillips lors de sa participation en 2020. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Steve Silva

Le directeur des opérations John Hopkins-Hill estime que la course doit en effet s’adapter à ces changements économiques.

Le prix en argent de 35 000 $ est certainement un incitatif fort pour les participants, selon lui. Ce n'est toutefois pas ce prix qui incite Connor Mcmahon à continuer la course de chiens.