Un mât totémique entame son voyage de retour vers sa Nation d’appartenance en C.-B.

La restitution survient après que la Première Nation Nuxalk a intenté une action en justice contre l’établissement, il y a un an, parce qu'il ne l'avait pas rendu lorsque ses chefs l'ont demandé en 2019.

Le rapatriement des biens culturels est une façon importante de reconnaître et de réconcilier le traitement injuste que les peuples des Premières Nations ont subi , a affirmé Samuel Schooner, chef élu de la Nation Nuxalk, dans un courriel envoyé en janvier.

« Des milliers d'objets Nuxalk sont hébergés dans des musées et des collections privées à travers le monde, et il est temps qu'ils rentrent tous chez eux. » — Une citation de Samuel Schooner, chef élu de la Nation Nuxalk

L'artefact était autrefois un poteau d'entrée dans la longue maison de la famille Snuxyaltwa, à Talleomy, avant que les membres de la Première Nation Nuxalk ne déménagent à Bella Coola pour échapper à l'épidémie de variole au début des années 1900.

Le voyage de plus de 1000 kilomètres, entre l'île de Vancouver et l'intérieur des terres de la Colombie-Britannique se fera par camion et devrait prendre deux ou trois jours en fonction des conditions météorologiques.

Selon le Musée, le processus de rapatriement a été retardé en raison de la pandémie de COVID-19 et de la fermeture de l'établissement pendant un certain temps.

Il dit avoir reçu des demandes de rapatriement de la part de 30 communautés de la province et les délais de rapatriement varieront.

L'impact de chaque rapatriement est significatif et peut être relié à d'importantes initiatives en évolution, notamment la revitalisation des langues, des lois, de la gouvernance, de la spiritualité, de la souveraineté alimentaire, de l'art, des cérémonies et des pratiques culturelles , a-t-il indiqué dans une déclaration envoyée par courriel.