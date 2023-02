Des mégawatts sans tenir compte des emplois : plusieurs syndicats critiquent Fitzgibbon

Jeudi, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), le Syndicat des Métallos et Unifor avaient envoyé un communiqué commun.

Vendredi, c’était au tour du secteur Énergie du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Ce syndicat représente la vaste majorité du personnel d’Hydro-Québec et comprend également le Syndicat des travailleur(euses) des centrales Énergie électrique nord de Rio Tinto (STEEN).

Le président du Syndicat national des employées de l’aluminium d’Arvida (SNEAA) a également réagi.

Ce qu'on reproche principalement, c'est le fait que s'il accorde des blocs d'énergie supplémentaires aux entreprises, c'est très très très important que ce soit lié au maintien des emplois. Parce que si on y va juste avec la productivité, on élimine les emplois, on augmente la productivité, on augmente les profits. Mais que va devenir la région? On va appauvrir nos travailleurs, on va appauvrir la région. Je pense que ça n'a aucun sens , a dénoncé Donat Pearson en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Donat Pearson, président du Syndicat national des employés de l’aluminium d'Arvida (SNEAA) Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

En commission parlementaire

Mercredi, Pierre Fitzgibbon avait énuméré les quatre critères de son gouvernement pour accorder des blocs d’énergie, soit la capacité technique d'Hydro-Québec à alimenter le projet, l'acceptabilité sociale du projet, la capacité du projet à décarboner le Québec ainsi que la création de richesse et la contribution à la valeur économique. Ce dernier critère ne comprend toutefois pas le nombre d’emplois.

La création d'emplois, ce n'est même plus sur la liste , avait dit le ministre lors de la commission parlementaire qui étudie le projet de loi 2 qui fixe certains paramètres pour Hydro-Québec.

Plusieurs syndicats unanimes

Si nous avons accepté de vendre de l’électricité au rabais aux alumineries, c’était avant tout pour obtenir en retour des emplois de qualité. Si on enlève cette exigence, cela risque d’apporter de la richesse pour les actionnaires de ces entreprises, mais peu de gains pour les collectivités régionales , a commenté, via un communiqué, Dominic Champagne, vice-président du secteur Énergie au SCFP-Québec.

Rappelons également que Rio Tinto possède également ses propres centrales hydroélectriques au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui servent à alimenter en grande partie ses alumineries.

Si on veut que notre richesse dure longtemps, il faut s’assurer que sa vente à moindre coût soit conditionnelle à la création et au maintien d’emplois bien rémunérés. Pour des régions comme le Saguenay—Lac-Saint-Jean, c’est une garantie que le développement économique profitera à toute la population , a affirmé de son côté, Jean-Philippe Lévesque, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses Énergie électrique Nord (STEEN).

Magali Picard est la présidente la FTQ Photo : Radio-Canada

D’un côté, il prétend vouloir créer de bons emplois, bien payés, mais de l’autre, il n’a même pas l’intention d’en faire une condition au moment de sélectionner les projets qui bénéficieront de prix avantageux , avait dit la nouvelle présidente de la FTQ , Magali Picard.

Semblable à l'Association de l'aluminium

En 2021, l'Association de l'aluminium du Canada (AAC) avait demandé à Québec de ne plus lier la création d'emplois à la création de richesse.

Le passage à l’industrie 4.0 signifie également que les politiques de soutien financier ne peuvent plus être ancrées sur une base d’emploi par dollar et doivent plutôt être fondées sur la création de richesse , avait alors dit le président de l’AAC, Jean Simard.

Cette association regroupe les trois producteurs canadiens d’aluminium de première fusion, soit Alcoa, Aluminerie Alouette et Rio Tinto.

Des propos nuancés

Vendredi, le député caquiste de Sainte-Rose, Christopher Skeete, a remplacé Pierre Fitzgibbon lors d’une interpellation demandée par le député libéral de Jacques-Cartier, Gregory Kelley.

Le député a nuancé les propos du ministre.

Christopher Skeete Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers