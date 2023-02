L’art de raconter des histoires en chanson avec Hélène Perreault

Son album À distance est sorti le 1er février et est le fruit d’un travail sur plusieurs années.

Hélène Perreault a commencé le chant dans des chorales dès l’âge de 12 ans, puis a écrit des chansons pour les autres depuis une quinzaine d’années.

Bruce Waldie accompagne Hélène Perreault à la contrebasse et ils chantent ensemble à la chorale des Intrépides. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Durant la pandémie de la COVID-19, Hélène Perreault trouve plus de temps pour s’investir dans la musique. Toutes les heures que je ne passais pas au bureau, j'en ai profité pour faire de la musique. Je me suis acheté du bon matériel et j'ai commencé à enregistrer des trucs , explique-t-elle.

Elle se fait aider de Francis Covan, un arrangeur et multi-instrumentiste québécois.

Il m'a proposé de faire des arrangements pour une chanson qui était Insomnie. Puis d'une chanson à l'autre, on est passé à un album. On avait vraiment fait ensemble avec à distance, d'où le titre de l'album , poursuit l'enseignante-chercheuse à la retraite.

Côté instrumental, ce sont des airs de bossa-nova et de musique folk qui caractérisent l’album À distance, composé de 10 chansons.

Les inspirations d’Hélène Perreault sont multiples, mais ont toutes en commun les années 1970. Elle confie aimer la chanteuse Barbara, car cela lui rappelle son enfance. Je l'entendais à la radio quand j'étais jeune avec mes parents. Sa musique m'a toujours frappé parce que ça venait du cœur. C'était une voix qui touchait les gens, je pense , se souvient Hélène Perreault.

Hélène Perreault chante et joue de la guitare. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Les sonorités folk et rock des chansons d'Hélène Perreault se nourrissent, entre autres, de son amour pour les Beatles. J'ai grandi avec Les Beatles, je connais tous Les Beatles par cœur. Alors, si on écoute par exemple Mister Miller [sur mon album], je pense qu’il y a beaucoup de Beatles là-dedans.

La bossa-nova est également au rendez-vous dans ce premier album qui s’ouvre d’ailleurs sur un air de cette musique avec la chanson La balade de la balade.

Hélène Perreault a découvert la bossa-nova grâce à son ancien guitariste Michel Robidoux, décédé en 2021. J'aime beaucoup le rythme latino comme ça. C'est peut-être parce qu'il fait si froid ici , confie-t-elle.

La chanson La balade de la balade relate une histoire qui lui a été confiée, alors qu’elle était animatrice radio à Envol 91FM.

J'interviewais un chanteur français qui commence à me raconter exactement ce que la chanson dit : il sort de chez lui, puis là, il voit des gens, il voit des choses, puis ça lui inspire une chanson, puis dès qu'il rentre chez lui, il y a une balade dans sa tête et puis il met la chanson en boîte , relate Hélène Perreault.

« C'est surtout l'histoire des autres que je raconte. Les gens vont penser que c'est très personnel, que j'ai subi beaucoup d'échecs... Mais non, c'est plus l'histoire des autres. J'ai été témoin de beaucoup d’histoires. » — Une citation de Hélène Perreault

Chuck Kroeker joue de la guitare électrique pour accompagner Hélène Perreault. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Hélène Perreault sera en concert durant le Festival du Voyageur. Accompagnée du guitariste Chuck Kroeker, elle interprétera des titres de son album À distance, ainsi que des chansons du prochain album de l'artiste sur lequel elle travaille. Le concert aura lieu à la Brasserie du Bourgeois, le samedi 18 février.