La Colombie-Britannique renforce ses digues contre les inondations du fleuve Fraser

Les fonds serviront entre autres à stabiliser les rives du fleuve Fraser et à accélérer la construction de nouvelles digues. Cela permettra, selon le gouvernement, d’assurer la protection des personnes, des entreprises et des infrastructures à risque.

En 2021, des inondations destructrices ont frappé le sud de la province en raison de fortes pluies et notamment la rupture d'une digue.

Nous savons qu'en raison de la crise climatique actuelle, nous allons voir une fréquence et une intensité encore plus élevée d'événements météorologiques extrêmes , affirme Bowinn Ma, la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique

Ce que croit également Lara Mussel, chef de la Première Nation Sqwá.

C'est une menace annuelle que nous subissons et il faut un village afin d’être protégé adéquatement , dit-elle. Sans une atténuation efficace des inondations et des mesures de protection, il devient de plus en plus difficile d'assurer un avenir durable pour nos terres et nos populations .

Une protection renforcée

En plus de protéger les populations, ces fonds permettront assureront l'avenir de nombreuses terres agricoles qui ont été ravagées par les crues, croit Lara Mussel.

La conception technique pour stabiliser les berges le long du fleuve Fraser commence immédiatement. Elle comprend des mesures de contrôle de l’érosion de la couche de pierre qui protège la rive du fleuve.

Les fonds permettront d’ériger huit kilomètres de nouvelles digues dont la construction débutera en 2024. Il y aura aussi une nouvelle structure de vannes et un nouveau système de pompes de drainage.

À l'heure actuelle, plus de 600 kilomètres de digues et 100 stations de pompage protègent la population contre les inondations dans le Lower Mainland, dit le gouvernement provincial.