Est-ce un discours d’adieu triomphant? Est-ce le lancement d’une nouvelle campagne électorale? Fidèle à lui-même, Blaine Higgs n’a pas offert de réponse claire. Tout au plus quelques pas de danse sur une chanson, Should I Stay or Should I Go, qui avait des airs de défiance à ses détracteurs.

Mais au-delà du spectacle, s’il voulait convaincre ses propres troupes qu’il demeure l’homme de la situation, ses efforts ont été vains.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs Photo : La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

En coulisse, des députés et d’influents conservateurs critiquent de plus en plus ouvertement le leadership de leur chef. Ils ne croient pas que Blaine Higgs puisse les mener vers une victoire électorale dans 20 mois, le 21 octobre 2024.

Si le premier ministre est conscient de cette grogne, il a rappelé jeudi que c’est encore lui le chef.

Je tiens à saluer les parlementaires de mon parti. Vous avez fait campagne avec moi, avec l’équipe Higgs , a-t-il dit dans son discours.

Une insatisfaction grandissante

Je suis fier de ce que nous avons accompli et je vous remercie de votre dévouement alors que nous poursuivons notre route ensemble, parfois dans des circonstances difficiles.

Les circonstances difficiles dont parle le premier ministre, les députés en entendent parler au quotidien de leurs électeurs. Avec un taux d’insatisfaction de 62 %, selon le dernier sondage de Narrative Research, les critiques sont beaucoup plus nombreuses que les compliments.

Les manchettes nationales prédisaient la descente aux enfers du Nouveau-Brunswick. [..] C’est pourquoi je suis fier de dire ce soir que le Nouveau-Brunswick est de retour! , s’est-il exclamé, dans un élan enthousiaste.

Blaine Higgs a quitté la scène au son de la chanson "Should I stay or should I go". Photo : Radio-Canada

Nous ne sommes plus au bord du précipice; le sommet est à portée de main!

Pas de bénéfices pour la population

Oui, le Nouveau-Brunswick a amélioré ses indicateurs économiques, mais le surplus budgétaire de 774 millions de dollars n’aide pas les citoyens à contrer l’inflation quand vient le temps de mettre de l’essence dans l’auto.

La croissance de la population n’a aucune incidence sur les taux d’intérêt grimpants des hypothèques. Et la réduction de la dette n’empêche pas les gens d’attendre des heures à l’urgence parce qu’ils n’ont pas de médecin de famille.

Pendant son discours, le premier ministre Higgs a ressorti un vieux dépliant de campagne électorale, datant de 2010, pour montrer qu’il avait déjà, à l’époque, un plan pour sortir le Nouveau-Brunswick du marasme. Et que son plan fonctionne. Pourquoi s’arrêter de si bon chemin?

En mêlée de presse jeudi, Blaine Higgs esquive les questions sur son avenir politique, parlant plutôt des objectifs qu'il lui reste à atteindre. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Autour de lui, les gens sont de moins en moins convaincus. Si les finances publiques de la province se portent mieux, la population n’en voit pas vraiment les bénéfices. Et derrière des déclarations comme prendre des décisions difficiles , certains se demandent s’il ne veut pas plutôt dire n’en faire qu’à sa tête, peu importe l’opposition et les données probantes .

En restant à la tête du parti, Blaine Higgs prend bel et bien une décision. Celle de laisser au Parti progressiste-conservateur l’odieux de lui montrer la porte - ou de risquer une cuisante défaite électorale en toute connaissance de cause.