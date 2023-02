Trois fois cette semaine, le nom de Régis Labeaume a été évoqué à l'hôtel de ville de Québec par les oppositions. Trois fois, pour critiquer l'actuel maire, Bruno Marchand.

Dans le dossier de Médicago, Québec d'abord et Équipe priorité Québec sont unanimes : jamais Régis Labeaume n'aurait admis ne pas être au courant des difficultés de l'entreprise, pas plus qu'il aurait suggéré ne pas avoir besoin de savoir ce qui se tramait en coulisses fin décembre, comme l'a fait son successeur.

Le maire Labeaume se voyait comme un personnage incontournable. La Ville, c'était lui et il ne ratait jamais une occasion de le rappeler sans ménagement, ont-ils fait valoir.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, lors d'une mêlée de presse jeudi matin à l'Assemblée nationale. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Pour le parti de Claude Villeneuve, l'aveu du maire Marchand est la démonstration d'une perte d'influence économique de la Ville de Québec. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, n'a pas jugé bon de le mettre dans le coup. Même s'il a affirmé depuis qu'il ferait les choses différemment si cela se représentait, il reste que M. Marchand ne faisait pas partie de l'équation.

Équipe priorité Québec a pris la balle au bond. Le chef Patrick Paquet rajoute que le maire Marchand l'a échappé .

Statut de capitale nationale

La comparaison avec Régis Labeaume ne s'est pas arrêtée là. Selon Québec d'abord, le maire actuel semble manquer d'appétit pour réclamer haut et fort le respect de la loi sur le statut de la capitale nationale. M. Labeaume se faisait un point d'honneur de rappeler à l'ordre le gouvernement lorsque les grandes rencontres politiques et diplomatiques des élus de l'Assemblée nationale se tenaient ailleurs qu'à Québec.

L'ex-maire de Québec, Régis Labeaume (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Malgré une rencontre entre Justin Trudeau et François Legault à Montréal en décembre et une série de rencontres entre le premier ministre du Québec et chaque chef des partis de l'assemblée nationale dans la métropole en janvier, M. Marchand a toujours refusé de lancer les hostilités.

François Legault et Justin Trudeau se sont rencontrés le 20 décembre, à Montréal. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Pour Québec d'abord, c'est une autre illustration d'une perte d'influence. Il aura fallu une motion déposée par le Parti québécois jeudi et adoptée à l'unanimité au Salon bleu pour rappeler tout le monde à l'ordre.

Critiques

Les oppositions ont habilement brandi le spectre de Régis Labeaume cette semaine. Le jeu de la comparaison aura été payant. Malgré la notoriété qu'il a vite réussi à aller chercher dans les premiers mois de son mandat, Bruno Marchand n'aura pas tout à fait réussi à éclipser son prédécesseur.

Québec d'abord et Équipe priorité Québec talonnent le maire depuis le retour des fêtes. Son équipe semble avoir plus de difficulté à imposer le rythme et à contrôler l'agenda politique.

Le maire se retrouve un peu à la merci des oppositions qui font beaucoup de bruit. Une situation rarement vue sous l'administration précédente.