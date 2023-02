La STM comptera désormais trois directions exécutives de moins

Face aux nouvelles habitudes de déplacements de sa clientèle, la STM se doit de repenser et faire évoluer ses façons de faire en matière de planification et de livraison de service, afin d’offrir plus de flexibilité et de performance aux plus grands bénéfices de nos clients , affirme la société de transport.

Les changements annoncés entraîneront une réduction de la masse salariale du comité de direction de 8 %. L’ensemble des responsabilités et des expertises des employés de la STM sera intégré au sein de ces nouvelles directions , précise le communiqué.

Cette décision survient au moment où la STM connaît une situation financière difficile, imputable notamment à une baisse d'achalandage de ses services.

En novembre dernier, lors du dépôt du budget annuel de la Société, de 1,7 milliard de dollars, la STM annonçait un manque à gagner de 77,7 millions de dollars pour 2023, ce qui devait déboucher sur une diminution de son offre de services.

Notre planification financière 2023 a été établie de façon rigoureuse et responsable dans un contexte où tout coûte plus cher , plaidait alors la directrice générale de la STM , Marie-Claude Léonard.

L'indexation des salaires, de même que celle des biens et services, en plus de l'ajout de dépenses opérationnelles comme le démarrage des programmes d'entretien des trains AZUR contribuaient à la hausse des dépenses.