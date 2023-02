Abandonnée quand elle était bébé, elle raconte son histoire dans une performance

Les souvenirs d’une enfance agitée par de nombreux traumatismes n’ont pas quitté l’esprit de Judite Vold. Son histoire de lutte et d’espoir a inspiré un spectacle raconté à travers la musique, la poésie et la danse à l'école des beaux-arts de Rosebud, dans le sud de l’Alberta.

AVERTISSEMENT : Cet article contient des détails sur des abus.

Née en Haïti, Judite Vold a été placée dans un orphelinat à l’âge d’un an. Sept ans plus tard, une famille rurale de l’Alberta l’a adoptée et l’a ramenée au Canada, où se poursuit sa vie.

Dans la performance Say Hello, Wave Goodbye de l’école des beaux-arts de Rosebud, Judite Vold joue sa propre enfance aux côtés de ses camarades de classe.

Pendant le spectacle, une danse émotionnelle dépeint Vold luttant contre les abus qu’elle a subis, mais la représentation artistique se termine sur la jeune fille en paix avec elle-même et beaucoup plus heureuse.

Judite Vold dit que ses camarades de classe l’ont soutenue afin qu’elle navigue à travers des émotions à la fois heureuses et tristes. Photo : Radio-Canada / Jo Horwood

La plupart des acteurs jouent derrière un masque, une métaphore utilisée pour montrer comment Judite Vold enfouit parfois ses émotions pour se protéger et protéger ses proches de la réalité à laquelle elle a été confrontée.

Voir toute cette beauté était vraiment excitant , explique-t-elle, soulignant la chorégraphie et la contribution de ses camarades à la réussite du spectacle.

Sortie de l’orphelinat depuis 15 ans, Judite Vold a toujours du mal à contrôler ses émotions quand elle se remémore l’histoire de son enfance.

« J’ai été maltraitée physiquement, sexuellement et mentalement jusqu’à l’âge de huit ans. C’est parfois difficile. Au milieu d'une journée, il m’arrive de tout arrêter et de craquer. » — Une citation de Judite Vold

La jeune femme de 23 ans avoue qu'habituellement, elle masque les émotions laissées par ces traumatismes, mais ces jours-ci, elle a plutôt décidé de se battre contre elles.

Partage d’émotions et d’espoir

Shelly-Ann Morgan joue la mère biologique de Vold dans la représentation, mais leur connexion va au-delà de la scène. Elles étaient colocataires lorsque Morgan, maintenant diplômée, étudiait également à l’école des beaux-arts de Rosebud.

Shelly-Ann Morgan, qui joue la mère biologique de Vold dans la performance, adopte une position protectrice. Photo : Radio-Canada / Jo Horwood

À 47 ans, Morgan dit qu’elle ressent parfois des instincts maternels pour protéger Judite dans le monde réel, sachant ce qu’elle a traversé.

« Imaginez tenir votre enfant et devoir ensuite le laisser partir, c’est une chose très déchirante. » — Une citation de Shelly-Ann Morgan

Morgan estime qu’il est très utile de donner de la place à ces types d'expériences humaines dans la communauté noire afin de sensibiliser le public.

L’histoire de Judite Vold est mise en scène au moment où se célèbre le Mois de l’histoire des Noirs. Vold sait que son histoire peut ne pas être facile à regarder pour plusieurs personnes.

Elle dit néanmoins avoir trouvé sa propre fin heureuse et espère que le public comprendra son message d’espoir intégré dans le scénario de la performance.

C’est une histoire qui, je l’espère, rassemblera les gens, et j’espère leur montrera qu’il y a de l’amour , conclut-elle.

Avec les informations de Jo Horwood