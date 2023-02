Le « nouveau souffle » de Marc Hervieux au Conservatoire

Il y aurait un vent de changement au Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Ou plutôt, un « nouveau souffle », comme le soutient le ténor Marc Hervieux, qui termine ces jours-ci les six premiers mois de son mandat à la tête de l’organisation.

Le nouveau directeur général, qui malgré ses nouvelles responsabilités poursuit sa pratique artistique, observe une hausse des demandes d’admission dans les établissements de musique et de théâtre un peu partout au Québec.

« Cette année, ça explose. Il y a vraiment un retour des jeunes qui veulent faire ce métier-là, mais aussi qui veulent être sur les vrais bancs d’école, retourner dans la réalité. C’est bien plaisant de voir ça. » — Une citation de Marc Hervieux

Les demandes d’admission sont en croissance d’environ 15 % par rapport à l’an passé, selon les données du Conservatoire, qui regroupe sept écoles de musique et deux d’art dramatique. L’établissement se garde de divulguer les chiffres exacts pour le moment, soulignant que ceux-ci risquent de fluctuer d’ici la rentrée, en septembre.

Marc Hervieux poussant quelques notes avec Hugues Cloutier, directeur du Conservatoire de Val-d'Or, lors d'une visite cet automne. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Miser sur de nouvelles idées

Marc Hervieux a quelques hypothèses pour expliquer cet engouement : un retour du balancier après l’isolement de la pandémie, des nominations qui ont fait jaser sur la place publique – la sienne, mais aussi celle de Geoffrey Gaquère au Conservatoire d’art dramatique de Montréal (CADM), par exemple –, ainsi que des projets récemment mis en branle, signe d’une nouvelle énergie au Conservatoire.

Dans le dernier mois, le ténor a bonifié l’offre préparatoire du Conservatoire en musique dans un domaine qu’il connaît bien : le chant. Ainsi, les jeunes voix de 12 à 17 ans auront accès à un programme d’accompagnement pour préparer leur entrée au sein de l’établissement, comme c’était déjà le cas pour les percussionnistes, les violonistes ou encore les pianistes.

« Les chanteurs, quand ils arrivaient au Conservatoire à 17, 18 ans, c’était toujours un peu les cancres du Conservatoire sur le plan de la formation auditive et de la théorie, car ils n’avaient pas fait de théorie auparavant. » — Une citation de Marc Hervieux

Marc Hervieux est notamment connu pour sa carrière de ténor. Photo : Attraction / Eric MYRE

Autre nouveauté : la création d’un partenariat entre l’Université Laval et le Conservatoire qui permettra aux étudiants et aux étudiantes d’obtenir un baccalauréat à la fois en interprétation et en enseignement de la musique.

C’est plein d’idées nouvelles qui arrivent au Conservatoire, qui font que ça crée un engouement , estime le nouveau directeur général.

En date de septembre 2022, 851 personnes fréquentaient les conservatoires au Québec. Le ténor espère dépasser d’ici 5 ans le cap des 1000 inscriptions.

Un Conservatoire pour toutes et tous

Marc Hervieux veut également briser un mythe tenace : que les conservatoires sont des établissements élitistes, réservés aux jeunes personnes issues des classes aisées.

Au Conservatoire, la mission première, c’est de donner accès à une formation d’exception à n’importe qui! Peu importe ton statut social, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, tu as accès [aux établissements] si tu as du talent, et beaucoup de bonne volonté et d’énergie pour réussir , martèle-t-il.

C’est important de faire comprendre ça aux gens. Car longtemps, on a pensé que c'était juste pour une certaine élite d’avoir accès au conservatoire, et ce n’est pas ça du tout!

Un piano de concert au Conservatoire de Rimouski, acquis en 2020. Photo : Radio-Canada / Nadia Ross

Le ténor souhaite aussi renforcer les liens entre les milieux universitaires et professionnels. C’est pourquoi il s’est assuré de pouvoir poursuivre sa carrière de chanteur et d’animateur radio en parallèle de son poste de directeur général, malgré la charge de travail colossale qu’imposent ses nouvelles fonctions.

« Connaître le milieu théâtral et musical, en avoir fait partie, et continuer d’en faire partie, ça me permet de bien sentir le pouls du milieu. » — Une citation de Marc Hervieux

Ainsi, dans les quatre prochains mois, Marc Hervieux sera en spectacle à huit reprises dans l’est du Canada – notamment avec L’amour est dans tes yeux, événement-bénéfice annuel du CADM le 14 février –, et offrira trois prestations en Floride. Il continuera également d’être à la barre de l’émission Quand ça vous chante les dimanches à ICI Musique.

Je comprends que certains pourraient dire : je n’ai pas l’énergie. Mais moi, ça me nourrit.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.