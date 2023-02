Plusieurs acheteurs potentiels pour LA renaissance des Îles

En plus d’une coopérative de pêcheurs madelinots, Radio-Canada a appris que les entreprises gaspésiennes E. Gagnon et fils et Unipêche M.D.M, de même que la compagnie madelinienne Les fruits de mer Madeleine songent à mettre la main sur les installations de LA renaissance.

Le téléphone sonne beaucoup , confirme par courriel le président de Roy Métivier Roberge, la firme mandatée par le créancier garanti Financement agricole Canada pour liquider les biens de l’entreprise. José Roberge refuse toutefois de commenter davantage la teneur des discussions en cours.

Radio-Canada a tout de même pu obtenir des précisions sur les intentions de quatre repreneurs potentiels.

Une coopérative de pêcheurs madelinots

Un groupe de homardiers des Îles-de-la-Madeleine s’affaire à créer une coopérative pour acquérir l’ensemble des actifs de LA renaissance, dont le vivier et les usines de Grande-Entrée et de Gros-Cap, et maintenir les 120 emplois occupés par des Madelinots.

Par courriel, le comité de pilotage de la coopérative de pêcheur souligne qu’il est épaulé par une équipe de gestionnaires d’expérience . Le groupe exprime également sa volonté de présenter un solide plan d’affaire pour la reprise de tous les actifs et la relance des opérations dès le mois d’avril .

Un comité de pilotage s'affaire à créer une coopérative pour relancer les opérations de LA renaissance.

Le regroupement de pêcheurs a déjà acheminé une lettre d’intention aux ministères de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec ainsi qu’à celui de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie au début du mois de février pour faire connaître son projet.

E. Gagnon et Fils

L’entreprise gaspésienne qui gère quatre usines entre Shigawake et Cap-d’Espoir ne cache pas son intérêt de mettre la main sur les installations de LA renaissance dans l’espoir d’une relance complète des activités.

E. Gagnon et Fils a communiqué avec le syndic quelques heures après la faillite jeudi, pour signaler son intérêt.

On aimerait faire partie de la solution pour le plan de relance , indique le vice-président, Bill Sheehan. Les opérations de ces usines-là correspondent pas mal en tout point avec les nôtres, ça serait un complément si jamais ça peut s’ajouter. Le homard et le crabe sont déjà des espèces que l’on connaît bien.

E. Gagnon et Fils embauche 600 personnes durant la saison de la pêche pour transformer principalement le homard et le crabe des neiges, mais aussi différentes espèces de poissons.

E. Gagnon et Fils possède deux usines de transformation à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, une à Cap-d'Espoir et une à Shigawake.

L’entreprise basée à Sainte-Thérèse-de-Gaspé a déjà tenté d’acquérir les actifs madelinots en 2013, dans la foulée des problèmes financiers de Cap sur Mer. C’est toutefois la proposition de relance de L.A. Trading, une entreprise de commercialisation de produits marins du Nouveau-Brunswick dirigée par Lynn Albert, qui avait été retenue. Les activités avaient alors redémarré sous le nom LA renaissance.

Le groupe Unipêche M.D.M.

De son côté, le groupe Unipêche M.D.M., dont le siège social est à Paspébiac en Gaspésie, propose un partenariat avec des investisseurs des Îles-de-la-Madeleine pour donner un second souffle aux activités de LA renaissance.

Le groupe Unipêche a l’intérêt d’être un partenaire pour la relance de l’usine avec les gens des Îles , affirme le directeur général, Gino Lebrasseur. Si le groupe Unipêche peut faire quelque chose dans ce sens-là, on est ouvert aux discussions.

Unipêche M.D.M exploite sept usines de transformations des produits marins, dont cinq sont situées en Gaspésie et deux sur la Côte-Nord. L’entreprise crée 700 emplois directs durant la saison de pêche.

Unipêche M.D.M gère sept usines de transformation de poisson et de fruits de mer, dont une à Paspébiac.

Les fruits de mer Madeleine

Quant à l'entreprise de transformation madelinienne Les fruits de mer Madeleine, elle affirme ne pas vouloir acquérir l'ensemble des actifs de LA renaissance, mais se montre intéressée à mettre la main sur certains équipements ou bâtiments.

Dans les prochaines heures, les prochains jours, on va regarder s’il y a des choses au niveau des actifs qui pourraient nous intéresser, mais d’acquérir au complet ce qui était LA renaissance avec les usines, ça ne fait pas partie de nos plans pour l’instant , mentionne le président de Fruits de mer Madeleine, Eudore Aucoin.

L’entreprise de L’Étang-du-Nord et l’un des six acheteurs de homards de l’archipel. Elle possède une usine de transformation spécialisée dans le crabe des neiges et embauche près de 150 travailleurs en haute saison.

Le siège social et l'usine de transformation des Fruits de mer Madeleine se trouvent à L'Étang-du-Nord, sur l'île du Cap aux Meules.

Le gouvernement québécois déjà en mode accompagnement

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, a réagi par courriel à la faillite de LA renaissance.

Ma préoccupation première est la reprise des opérations de LA renaissance aux Îles-de-la-Madeleine pour la saison de la pêche qui est imminente , affirme-t-il. Je suis conscient de l’importance que cette usine revêt pour les pêcheurs madelinots.