Élan de générosité après l’incendie d’un immeuble à logements à Campbellton

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick a lancé un appel à la communauté jeudi pour aider les sinistrés de l’incendie, dont cinq d’entre eux sont des étudiants. Immédiatement, les dons de la communauté ont afflué.

Moralement déjà, ça va un tout petit peu mieux, parce qu'on a eu énormément de soutien, comme vous le voyez ici , lance Arabella Odeniyi Montayo, qui se désole d’avoir pratiquement tout perdu dans cet incendie.

« Toute notre vie! Les cartes d'identité, tout tout tout est resté derrière dans le feu. » — Une citation de Arabella Odeniyi Montayo, sinistrée

La générosité des citoyens a aussi permis de trouver un logement pour les étudiants.

Les gens répondent très favorablement. On a même eu quelques appels. ''Bon bien, j'ai une place pour un étudiant.'' Fait que les étudiants justement, ils sont logés. On les a aidés à trouver chacun un logement hier , explique Brigitte Landry, directrice adjointe du campus de Campbellton du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

Un baume pour Arabelle Odeniyi Montayo, étudiante en soins infirmiers originaire de la Belgique.

Quelle bonté! C'est des anges, c'est des anges. Je suis profondément émue, reconnaissante. On ne s'y attendait pas, en fait. On ne s'attendait pas à autant de beauté, de cœur, d'expressions d'humanité , lance-t-elle.

Se retrousser les manches

Après avoir entendu parler de l’incendie, la directrice de l’Association d’action communautaire bénévole du Restigouche, Rachelle Ouellette, a tout de suite voulu faire sa part. L’organisme ouvre toutes grandes ses portes pour offrir de la nourriture et des vêtements sans frais pour les sinistrés de l’édifice qui comptait une quinzaine de logements.

C'est certain que s'ils viennent et qu'ils ne trouvent pas des vêtements de leur grandeur, ils peuvent venir nous voir dans deux semaines, un mois. Victime de feu, nous autres, c'est toujours gratuit , explique-t-elle.

Les sinistrés sont actuellement logés à l’hôtel et le resteront jusqu’à dimanche, grâce à l’aide d’urgence offerte par la Croix-Rouge.

La municipalité aimerait bien que ce soutien soit prolongé.

Nous on est en train de travailler justement avec le Développement social et la Croix-Rouge pour essayer de donner une extension, au besoin. Si on trouve des logements puis qu'on réussit à relocaliser tout le monde, on sera correct , précise Mélanie Parent, maire adjointe de la Communauté régionale de Campbellton.

Mélanie Parent ajoute que même avant l’incendie, la pénurie de logements était déjà une préoccupation des élus municipaux.

Le besoin urgent de logements, de logements abordables pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour les personnes de la région. C’est vraiment quelque chose qu'on a souligné. Donc, ça donne un sentiment d'urgence encore plus, ce qu'il vient d'arriver.

La municipalité encourage les gens qui pourraient offrir du logement aux sinistrés à se manifester.

