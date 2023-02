Les Canadiens gagnent 65 minutes par jour grâce au télétravail, selon une étude américaine

Les chercheurs de cet organisme à but non lucratif basé à Cambridge, dans le Massachusetts, ont quantifié, en janvier, les économies de temps de trajet associées au travail à domicile, en s’appuyant sur les données de 27 pays.

Le gain de temps quotidien moyen pour le travail à domicile, dans les 27 pays concernés par cette étude, est de 72 minutes par jour.

C’est un gain de temps considérable, surtout lorsqu’il est multiplié par des centaines de millions de travailleurs dans le monde , estiment les chercheurs.

Selon l’étude, les travailleurs consacrent 40 % de ce temps gagné à leur emploi, 34 % aux loisirs et environ 11 % à leurs activités de soins. Les personnes vivant avec des enfants consacrent une plus grande partie de leur épargne-temps aux soins.

Défis économiques et organisationnels à venir

Selon le professeur de sociologie à l’Université de Saint-Boniface Paul Brochu, il est important de calculer le temps investi et consacré au travail.

Pendant la pandémie, on avait peur que le fait de travailler de la maison aille encourager la paresse et la fainéantise. Au contraire, les gens étaient plus performants et plus productifs , précise M. Brochu.

Dans ce contexte marqué par l’inflation et la pénurie de main-d’œuvre, le sociologue estime que les entreprises doivent être extrêmement flexibles pour maximiser les ressources humaines.

Selon lui, une des conséquences du télétravail serait la pauvreté des interactions face à face.

Cette compétence [la capacité de rentrer en relation humaine] sera sollicitée par les employeurs dans les dix, vingt prochaines années , prédit-il.

De son côté, la stratège d’image de marque au sein de l’entreprise Brandish Agency, Émilie Carr, pense que les données de cette étude américaine reflètent une partie de la réalité.

La stratège d’image de marque de l’entreprise Brandish Agency, Émilie Carr, s'estime chanceuse d'avoir des conditions favorables pour faire du télétravail. Photo : Émilie Carr

Personnellement, je consacre ce temps gagné à prendre soin de moi, de ma maison et à passer de bons moments avec mon conjoint , indique-t-elle.

Mme Carr revient sur le modèle de semaine de travail de quatre jours adopté par son entreprise.

À Brandish Agency, nous avons adopté la semaine de 4 jours et le niveau de productivité est plus élevé qu’avant , dit-elle.

Elle souligne que l’application de ce modèle au Manitoba et au Canada est une question d’éducation autour de cette nouvelle façon d’organiser le temps.

Des questions culturelle et générationnelle

En ce qui concerne le lien entre les espaces personnel et professionnel, Émilie Carr est consciente que c’est un privilège pour elle d’avoir toutes les conditions en sa faveur.

Je me sens chanceuse, car j’ai une pièce dans ma maison que je l’utilise pour travailler, je n’ai pas d’enfants et j’ai un bon débit d’internet. Cela n’est pas forcément le cas des autres employés , admet-elle.

Selon Mme Carr, la question de confiance est primordiale pour avoir une meilleure relation entre les employés et les employeurs. Cette confiance diminuerait le degré de stress chez les employés et permettrait aux employeurs d’avoir une bonne qualité de travail , explique-t-elle.

Paul Brochu souligne la très grande place occupée par le travail dans les sociétés d’aujourd’hui, ce qui expose les personnes à toutes formes de confusion dans leur quotidien.

Le travail devient trop important surtout quand on arrive difficilement à faire la distinction entre l’espace familial et l’espace professionnel , indique-t-il.

Un retour forcé au bureau

Après la décision d’Ottawa d’imposer un retour au bureau à ses employés fédéraux et la controverse qui en a découlé, Émilie Carr juge qu’il n’est pas juste d’exiger aux travailleurs de retourner en présentiel après plusieurs mois de télétravail .

Si les gens sont capables de faire correctement leur travail, pourquoi leur imposer une telle chose ? , demande-t-elle.

Selon elle, le niveau de la productivité baisse généralement à la fin de la journée. Elle ajoute que c’est avantageux pour tout le monde que l’employé soit dans un environnement dans lequel il peut mieux fonctionner .

Je pense que la nouvelle génération des employeurs préfère travailler de la maison, surtout que c’est devenu cher de sortir [à cause des prix de l’essence, des frais du transport et de restauration, etc.] , souligne-t-elle.

Émilie Carr estime que cette nouvelle génération est plus consciente de comment utiliser leur temps.