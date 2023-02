Victime collatérale d’une traque policière : la SQ mise en demeure

L’entrepreneure et son conjoint Jonathan Dufresne, qui habitent Notre-Dame-du-Mont-Carmel, se rendaient à l’aéroport de Montréal dans la nuit du 16 octobre. Vers 4 h 30, un véhicule de luxe les a dépassés à toute vitesse sur l’autoroute 40.

À ce moment précis, ils ne perçoivent aucun véhicule policier. Selon eux, rien ne leur laissait présager une poursuite quand soudainement, un véhicule de patrouille caché derrière un viaduc surgit sur l’autoroute. Dans la seconde qui a suivi, ils ont vu au sol un objet qu’ils n’ont pas été en mesure d’éviter.

On a pilé dessus. On s’est demandé ce que c’était. Ça avait l’air d’un morceau de pneus qui traînait par terre. Ça a pris environ cinq secondes que nos pneus du côté passagers ont dégonflés. On a perdu le contrôle. La voiture tirait vers la droite. J’ai fini par l’immobiliser dans l’accotement , explique monsieur Dufresne.

Deux des roues de son véhicule venaient de heurter un hérisson à pointe creuse, l’outil utilisé par les policiers pour crever les pneus d’un véhicule suspect.

De peine et de misère, nous avons réussi à nous ranger sur le bord de l’autoroute en état de choc; constatant deux pneus crevés du côté droit. Nous n’étions que des civils qui s’en allaient en vacances. On s’est retrouvé dans une poursuite policière , peut-on lire dans la mise en demeure envoyée à la Sûreté du Québec.

Vacances gâchées et budget amputé

Édith Thellend compose le 911. Il est 4 h 41. Comment on va faire pour se rendre à l’aéroport? Moi j’avais peur de manquer notre vol , dit-elle.

Sans nouvelle du remorqueur et inquiète de rater son vol vers la Jamaïque, elle téléphone une seconde fois une vingtaine de minutes plus tard.

Le stress et les émotions sont au maximum. Nous ne sommes pas de la région. Qui va venir nous porter à l’aéroport? Va-t-on manquer notre vol ? Combien cela va nous coûter ? Un tapis cloué sur l’autoroute ? À qui cela peut bien arriver ? Quoi faire avec notre voiture? , relate-t-elle dans la mise en demeure portée à l’attention du service de la comptabilité et la direction des ressources financières de la Sûreté du Québec.

La remorqueuse a amené son véhicule en lieu sûr puis Édith Thellend et son conjoint ont pris un taxi vers l’aéroport où ils ont pu prendre leur vol in extremis.

Arrivés en Jamaïque, nous avons dû nous occuper à distance de faire réparer la voiture. Il fallait trouver des pneus, un garage, trouver l’argent pour payer à l’avance les frais, sinon pas de commande de pneus, ni réparation.

Le remorqueur a accepté de prendre l’affaire en main, magasinant pour eux de nouveaux pneus et s’assurant de transporter le véhicule au garage mécanique, puis à la fourrière et ultimement à l’aéroport.

Une chance qu’il était là… il nous a donné un service hors pair , conclut madame Thellend.

Radio-Canada a appris qu’un second véhicule - ironiquement conduit par un policier qui n’était pas en service – a aussi roulé sur le hérisson à pointe creuse. Le conducteur habite lui aussi la Mauricie.

Mise en demeure

Le couple réclame, factures à l’appui, 1 889,13 $ aux services policiers pour rembourser les frais de remorquage, d’entreposage de son véhicule, de taxis, de réparations et pour l’achat des pneus. À cette somme, Édith et Jonathan exigent un montant compensatoire de 1 500 $ pour stress et perte de jouissance.

Plus de trois mois plus tard, je me pose encore beaucoup de questions. J’avais l’argent heureusement, mais qu’arrivera-t-il si quelqu’un qui n’en a pas les moyens subit ce même genre de situation? Quelle est la responsabilité de la Sûreté du Québec? Nous aurions pu être blessés. J’ai expédié cette mise en demeure en octobre 2022 et je suis toujours sans nouvelles de la Sûreté du Québec , a-t-elle mentionné lors d’un appel, jeudi soir.

En entrevue vendredi, son conjoint était habité des mêmes questionnements.

Ils ont réussi à l’attraper plus tard avec un autre tapis clouté. Lui, il a pris le fossé et il a fait des tonneaux. Ça me démontre que c’est quand même assez dangereux comme système. Il faut le faire pour arrêter quelqu’un de dangereux, mais pour un citoyen ordinaire qui s’en va en vacances… ça aurait pu être assez dangereux.

Incident rare?

L’incident est survenu près du kilomètre 116 de l’autoroute 40, entre l’Assomption et Lavaltrie. La Sûreté du Québec confirme la tenue de cette poursuite policière, mais refuse de dire si les protocoles ont été correctement appliqués. Trois hommes ont été arrêtés en lien avec un vol de véhicule.