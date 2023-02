Le conflit au consulat de France à Toronto devant le tribunal administratif de Paris

Le tribunal administratif de Paris a accepté d’entendre en urgence une requête de l’ex-consul adjoint de France à Toronto qui conteste sa mutation et la fin précipitée de son mandat. L’avocate qui représente Yves Chauchat a tenté de convaincre le tribunal que la mutation imposée à son client est une mesure disciplinaire injustifiée, cachée et illégale.

La mutation de Yves Chauchat, qui était consul adjoint à Toronto jusqu’en décembre dernier, est survenue au lendemain du dépôt d’un second signalement à la cellule tolérance zéro (service de lutte contre le harcèlement au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, NDLR). Le ministère conteste ces allégations.

Une première plainte avait été déposée à ce service dédié, pour recueillir et traiter les témoignages de violence ou de harcèlement des fonctionnaires en février 2022. Elle avait mené à la tenue d’une enquête administrative.

Les conclusions établissent des torts partagés entre le consul général et le consul adjoint. L’enquête avait aussi conclu qu’il n’y avait pas de preuve de harcèlement moral.

L'entrée des bureaux du ministère de l'Europte et des Affaires étrangères à Paris. Photo : Radio-Canada / Katherine Brulotte

Une représentante du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MAE) a plutôt fait valoir que la procédure était nécessaire parce que la relation de travail était rompue et que la mutation était devenue la seule solution possible .

« Une mutation dans l’intérêt du service peut légalement être décidée lorsque le comportement professionnel d’un agent public nuit au bon fonctionnement du service. » — Une citation de ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la France

Dans les documents déposés par le ministère, on peut lire que celui-ci reproche à l’ex-consul adjoint des négligences dans la régie . Le ministère fait aussi valoir que cette mutation est un moyen de protection pour Yves Chauchat et sa famille suite à la réception d’un message anonyme contenant des menaces.

En gage de bonne foi, le ministère ajoute qu’il a offert à M. Chauchat l’obtention d’un poste dans les régions de Nantes ou de Paris. Celui-ci a favorisé la capitale. Il s’est donc vu affecter à la direction des archives de la diplomatie.

Le Centre des archives diplomatiques du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de France à Paris. Photo : Radio-Canada / Katherine Brulotte

Le Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve est situé au nord de Paris à une trentaine de minutes du Quai D’Orsay. Un logement de convenance aurait aussi été offert pour faciliter le retour en France du fonctionnaire et de sa famille.

Or, l’avocate d’Yves Chauchat décrit le logement comme inadéquat et avance qu’un déménagement précipité aurait pour conséquences une perte de revenu pour la conjointe de celui-ci et la déscolarisation de ses deux enfants jusqu’à la rentrée.

Selon une note du syndicat qui représente les employés du MAE , une mutation comme celle-ci, qui constitue pour un agent déployé un retour en Centrale, entraîne des conséquences notables en termes de rémunération .

Le syndicat inquiet

Le 2 février, le syndicat CGT / MAE a fait parvenir une note à l’ensemble de ses membres dans tous les bureaux diplomatiques français à travers le monde.

Dans le courriel, le syndicat invite ses membres à l'informer de toute mesure disciplinaire ou mutation non désirée imposée à une personne qui aurait dénoncé les comportements ou agissements d’un supérieur.

« Les MIS (mutation dans l’intérêt du service) sont devenus l'outil discret de l’administration pour mettre sous le tapis des problématiques qui devraient normalement être traitées en CAP (Commission administrative paritaire) voire en Justice. Un outil déployé au désavantage systématique de l’agent ayant eu la force et le courage de s’élever contre le traitement qu’il subissait. » — Une citation de Syndicat CGT dans une note à ses membres

Le syndicat laisse également entendre que cette situation n’est pas unique.

D’ailleurs, une autre requête entendue par le tribunal administratif vendredi portait aussi sur la contestation de mesures entamées contre un fonctionnaire français au Burundi, après que celui-ci ait signalé faire l’objet de harcèlement.