Un départ en force pour le Festival du film international de Baie-Comeau

Le Cinoche présente 31 films, soit une dizaine de plus que l’an dernier.

La programmation devrait combler les cinéphiles de tout horizon avec des films de plusieurs genres comme Chien Blanc, Noémie dit oui, Un bon patron et plus encore.

On a une belle diversité avec 25 films de plus d’une vingtaine de pays en compétition cette année , explique la responsable aux communications du Festival du film international de Baie-Comeau, Catherine Heppel.

Les participants auront la chance de rencontrer des artisans du cinéma au café l’Arseno, une activité qui revient cette année après une pause forcée par la pandémie.

La responsable des communications du Festival Cinoche, Catherine Hepell, et la responsable du café l’Arseno et du jury, Manon Lapointe Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

On est prêt, ça fait presque trois ans qu’on n’a pas eu de café quand même. On est fébrile, c’est un bel endroit pour discuter des films. Ce sont de belles rencontres assurément , affirme la responsable du café l’Arseno, Manon Lapointe.

L’organisation met de côté cette année la traditionnelle soirée Image de glace, qui consistait à diffuser un film sur un écran de neige. L’activité sera plutôt remplacée par des Matinées familiales.

On a dû repousser le festival de quelques semaines, donc en ce qui a trait à la logistique, c’était impossible de présenter Image de glace. On prend donc une pause, mais on espère que l’activité pourra avoir lieu l'année prochaine à l'occasion du 35e festival , souhaite Mme Heppel.

Le public s’est déplacé en grand nombre vendredi pour assister aux premiers films présentés dans le cadre du festival. On ressent réellement l'enthousiasme et l’engouement des cinéphiles, notamment avec le retour des activités traditionnelles du Cinoche , souligne Catherine Heppel.

Le festival se tient au Ciné-centre de Baie-Comeau jusqu’au 19 février. Du côté de Sept-Îles, le Festival du film CinéSept a débuté le 2 février dernier et se poursuit jusqu’à dimanche.

Avec les informations de Camille Lacroix