Curling et bière, une microbrasserie de Regina a fabriqué sa propre piste de glace

Adam Smith, l'un des propriétaires de l'entreprise, affirme avoir voulu construire un espace original pour que ses clients puissent s'amuser tout en profitant de leur séjour dans leur établissement.

Or, il a aussi découvert que l'entretien d'une piste de curling extérieur demandait beaucoup de temps et d'énergie. Il faut notamment utiliser de l'eau chaude pour égaliser la glace et la rendre plus glissante.

On a certainement des défis, surtout avec la température. Il fait maintenant doux à Regina, mais quand il faisait -40 °C, l’eau de la piste a gelé tellement vite! , explique Adam Smith.

Adam Smith espère maintenant pouvoir organiser une compétition amicale entre les employés de la microbrasserie et les clients. Photo : Radio-Canada / Kirk Fraser

Pour réaliser leur projet, Adam Smith et son partenaire se sont tournés vers le matériel qui était à leur disposition. Des morceaux de plastique qu'ils possédaient déjà ont permis de faire les cercles sur la piste. Pour les pierres, ils ont eu l'idée d'utiliser d'énormes blocs de glace pris dans des chaudières.

C'est notre première semaine, mais notre piste de curling est devenue très populaire. Elle attire beaucoup d'attention de la part des clients , se réjouit Adam Smith.

Il espère pouvoir organiser une compétition amicale entre les employés de la microbrasserie et les clients, voire contre d’autres brasseries de la province.