Des Ontariens abandonnés par leur médecin de famille sans préavis

M. Emara a appelé son médecin de famille au nord de Toronto dans l'espoir de prendre rendez-vous il y a trois semaines, et a été surpris d'apprendre qu'il n'était plus un patient de la clinique.

La réceptionniste a répondu à l'appel et dit : "Oh, nous ne vous avons pas vu depuis 2016, et par conséquent, nous vous avons supprimé de notre liste et vous n'êtes plus dans cette clinique" , raconte Tarek Emara, qui vit à Markham.

« C'est évidemment très décevant, je ne devrais pas être pénalisé pour rester en bonne santé. » — Une citation de Tarek Emara

Le mois dernier, M. Emara a appelé Health Connect Ontario, après avoir eu des vertiges. Il raconte qu'on lui avait dit de voir un médecin dans les quatre heures et qu'il s'était rendu dans une clinique de soins d'urgence.

Le médecin de cette clinique lui avait dit qu'il devait informer son médecin de famille de ce qui s'était passé. C'est alors qu'il a appelé la clinique Richmond Hill, avant de découvrir qu'il avait été retiré de sa liste de patients.

Tarek Emara a déclaré qu'il aurait au moins dû être informé que son médecin de famille le retirerait de la liste des patients de la clinique. Maintenant, la clinique n'accepte plus de nouveaux patients et il cherche un nouveau médecin de famille, explique-t-il.

« Cela ne devrait pas arriver, que vous soyez abandonné unilatéralement. » — Une citation de Tarek Emara

M. Emara raconte qu’il se rendait une fois par an dans une clinique privée couverte par son assurance de travail, mais qu'il n'avait eu aucune raison de consulter son médecin de famille depuis 2016.

Aujourd’hui, il continue de chercher un médecin de famille.

Les médecins tenus de rejoindre les patients?

Selon l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario (OMCO), si un patient s'absente de la pratique pendant une période prolongée, les médecins doivent d'abord faire un effort de bonne foi pour déterminer si le patient préférerait maintenir la relation.

Ce faisant, les médecins doivent, au minimum, envoyer une lettre de demande à la dernière adresse connue du patient , indique le site Web de l' OMCO .

Lorsqu'aucune réponse n'est reçue ou que le patient indique que des soins ont été recherchés ailleurs, les médecins peuvent officiellement retirer le patient de la pratique.

Il y a presque deux ans, Cedric Hong s'est retrouvé dans la même situation.

Le résident de Scarborough a appelé son médecin de famille, qu'il consultait depuis près de 20 ans, dans l'espoir de passer un examen. On lui a dit que la clinique retirait les patients qui ne s’y rendent pas pendant plus d'un an, une politique qu’il ignorait, dit-il.

« J'étais très confus parce que c'est mon médecin de famille. Je vais chez eux depuis que je suis né. » — Une citation de Cedric Hong

C'est très frustrant. Sur le moment, je pensais que je trouverais un autre médecin, et puis j'ai réalisé à quel point il était difficile de trouver un autre médecin.

La pandémie en partie responsable?

Depuis, Cedric Hong n'a toujours pas eu la chance de trouver un médecin de famille. Il explique avoir utilisé Health Care Connect, un programme qui oriente les Ontariens qui n'ont pas de médecin vers un fournisseur de soins de santé familiale, mais sans résultat.

Il y a quelques semaines, j'ai également passé deux à quatre bonnes heures à appeler des cliniques au hasard, laissant des messages pour finir sans rien.

De nombreux experts attribuent la flambée du nombre d'Ontariens sans médecin de famille à la pandémie, qui a incité des centaines de médecins de famille à cesser d'exercer.

Alors que 1,8 million d'Ontariens ont déclaré ne pas avoir de médecin de famille en 2020, ce chiffre a grimpé à 2,2 millions en 2022, selon les données d'Inspire-PHC.

Des recherches établies de longue date ont révélé que les personnes sans médecin de famille dépendent davantage des salles d'urgence et sont plus susceptibles de se retrouver hospitalisées.

