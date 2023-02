Le service d’incendie suspendu à Baie-Trinité

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a suspendu le service incendie de la Municipalité de Baie-Trinité le 7 février dernier après qu'une inspection a démontré un manque de formation pour les travailleurs.

La visite de l’inspectrice Geneviève Otis, le 3 février, a démontré entre autres que les pompiers volontaires n’avaient pas complété la formation de pompier 1 .

On peut aussi lire que les pompiers n’avaient pas reçu de formation pour l’opération du camion pompe et que les équipements n’étaient pas entretenus dans les règles de l’art .

Cette situation démontre qu’il y a danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs, indique le rapport de la CNESST .

Le maire de Baie-Trinité, Étienne Baillargeon, reconnaît qu'il y avait des lacunes au service incendie. Il explique que le service a été reparti de zéro en 2019.

« Avec le temps, ça allait s’ajuster. La CNESST , sur le coup, on se disait qu'avec un peu de volonté et de temps, on pourrait monter un plan pour se réajuster. » — Une citation de Étienne Baillargeron, maire de Baie-Trinité

La décision est toutefois tombée le 7 février de suspendre le service incendie.

Étienne Baillargeon déplore que la couverture des citoyens a été réduite de façon soudaine.

Le maire de Baie-Trinité, Étienne Baillargeon (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Hubermont

Baie-Comeau prend le relais

Le service incendie de Baie-Trinité sera assuré par la Ville de Baie-Comeau jusqu'à ce que la situation se rétablisse. L'agent aux communications de la Ville de Baie-Comeau, Pier-Olivier Normand, assure que Baie-Trinité ne sera pas laissée sans protection.

Étienne Baillargeon s'inquiète toutefois de la situation, puisque les villes les plus proches de Baie-Trinité, Port-Cartier et Baie-Comeau, se situent à environ une heure de route.

Baie-Trinité est située à mi-chemin entre Baie-Comeau et Port-Cartier, ce qui signifie environ une heure de route de part et d'autre pour les services incendie. Photo : Radio-Canada

Il fait valoir que de nombreuses maisons de la municipalité se font vieilles et ont des charpentes et de l’isolation en bois, ce qui peut être fatal lorsque les pompiers doivent parcourir plus de 80 kilomètres avant d’arriver sur place.

« Ça grogne, il y en a qui ne la trouve vraiment pas drôle. J’ai dit ouvertement à ma population d’aviser leurs assurances. Alors oui, le monde a appelé, et oui, ils ont eu des hausses. » — Une citation de Étienne Baillargeon, maire de Baie-Trinité

Le maire de Baie-Trinité est incapable d'évaluer à quel moment le service d'incendie répondra aux normes de la CNESST .

La municipalité ne compte pas de budget uniquement destiné à ce service. Je ne peux pas investir 150 000 $ cette année dans le service incendie. Il faut regarder la capacité de payer des gens et tenir compte de la réalité aussi , continue Étienne Baillargeon.

Selon lui, ce sont deux recrues du service incendie de Baie-Trinité qui ont porté plainte à la CNESST .