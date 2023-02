Saint-Barnabé embauche un nouveau directeur général

La Municipalité de Saint-Barnabé a procédé à l’embauche d’un quatrième directeur général en un an. Le conseil municipal a entériné la nomination du syndicaliste Jean-Christophe Côté-Benoît mardi.

Formé comme psychoéducateur, il a notamment été représentant national à l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) dans la région jusqu’en novembre 2021. Il occupe depuis le poste de conseiller en vie démocratique et en mise en marché à l’Union des producteurs agricoles (UPA), un poste qu’il quittera vendredi pour entrer en fonction dès le lundi 13 février.

Joint au téléphone, le principal intéressé est enthousiaste à l’idée du mandat qui l’attend dans une municipalité qui a vécu plusieurs périodes tumultueuses avec son ancien directeur général Martin Beaudry.

Il explique aussi qu'il a été motivé à déposer sa candidature parce qu’il a une grande soif d’apprendre et que c’était maintenant le moment pour lui d'essayer une nouvelle expérience de travail.

Je veux accompagner les élus dans la démarche de prise de décision, voir ce que sont les intérêts communs pour travailler ensemble , a commenté M. Côté-Benoît, qui voit peu de différences entre un poste de représentant syndical et de patron. Le travail d’équipe demeure central dans les deux cas, dit-il.

En début d’année 2022, la tension était palpable au conseil municipal de Saint-Barnabé, en raison du retard dans la préparation du budget de la même année. Les élus s’invectivaient même, déplorant l’incompétence de l’ancien directeur général Martin Beaudry. Plusieurs désaccords avaient d’ailleurs creusé le fossé entre le maire et les conseillers à cette époque.

« Il n'y a rien de mieux que le chaos pour se refaire des bases solides. » — Une citation de Jean-Christophe Côté-Benoît, nouveau DG de Saint-Barnabé

Il souligne l’importance pour les élus de rebâtir la confiance avec la population et entre eux. Je veux être à hauteur humaine, je veux les accompagner […] pour que tout le monde se fasse confiance, et je désire créer des ponts solides , a-t-il déclaré, se voyant comme un élément clé à l’atteinte de cet objectif.

Le nouveau directeur général affirme qu’il n’a pas nécessairement été embauché pour des compétences en gestion, mais davantage parce qu’il possède une expérience en mobilisation et vie démocratique ainsi que des connaissances en relations de travail qui, selon lui, seront utiles dans ses nouvelles fonctions.

Il rapporte que son contrat de travail prévoit un budget de formation en cas où il aurait besoin d’une mise à niveau afin de bien remplir son mandat.

Martin Beaudry dans le rétroviseur

En marge de cette nouvelle embauche, les démarches juridiques suivent leur cours entre la Municipalité de Saint-Barnabé et son ancien directeur général Martin Beaudry. Ce dernier a contesté son congédiement. C'est maintenant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) qui devra trancher dans ce dossier.

Martin Beaudry avait d'abord été suspendu avec solde lorsque la Municipalité n'avait pas été en mesure de produire son budget. Des élus avaient alors affirmé qu'il n'avait pas les compétences pour occuper cette importante fonction.

La Municipalité avait investi la firme Claude Grenier Ressources humaines d’évaluer Martin Beaudry, qui, encore à l’hiver 2022, n’avait pas suivi les formations requises lors de son embauche en août 2020 pour mener à bien ses fonctions de directeur général.

La tension avait monté d’un cran au conseil municipal en mars 2022 tandis que le budget de la même année était adopté avant le 31 janvier 2022, date butoir pour produire un budget après une année électorale. Plusieurs conseillers municipaux accusaient M. Beaudry d’avoir mis la Municipalité dans l’embarras avec l’important retard dans la préparation du budget municipal.

En décembre, les élus de Saint-Barnabé ont congédié M. Beaudry.

Avec la collaboration de Jonathan Roberge