L’érosion des berges à Chicoutimi-Nord sème l’inquiétude et le mécontentement

C’est notamment le cas d’Éric Boucher, qui vit sur le bord de la rivière Saguenay depuis 18 ans.

Depuis quelques années, il constate que son terrain rétrécit et l'érosion des berges causée par les grandes marées l'inquiète.

Situation alarmante

Ça descend tranquillement , a-t-il lancé à notre journaliste.

Toutes les années ça diminue, il y a des vagues qui revolent dans les fenêtres, on ne sait pas quoi faire avec ça [...]. Ça craque dans la maison, il y a des problèmes avec la toiture, les fenêtres tombent toutes seules, ça bouge , a-t-il déploré.

Plusieurs autres résidents du secteur de la route de Tadoussac sont aux prises avec le même problème. Devant l'urgence d'agir, Saguenay interpelle le gouvernement du Québec pour mettre en place une aide financière directement aux citoyens.

Ce terrain d'une résidence de la route de Tadoussac subit de l'érosion. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

On veut essayer de trouver une solution pour ces citoyens-là parce qu’il y en a qui sont désemparés et si on réussit à trouver une solution avec le provincial, le fédéral et la Ville, bien, tant mieux , a indiqué pour sa part le conseiller municipal du secteur, Serge Gaudreault.

« On a besoin de l'aide officiellement des gouvernements au prix que ça coûte pour faire de l'enrochement ici » — Une citation de Jean-Guy Maltais, résident touché

Investissements réalisés

Jean-Guy Maltais a déjà investi trente mille dollars sur son terrain.

Comme Éric Boucher, il ne comprend pas pourquoi la Ville et Québec ont effectué des travaux de stabilisation des berges en 2020 au coût de 155 000 dollars sur des terrains voisins, mais pas sur les leurs. À l'époque, c'est une bande riveraine qui posait problème et des terrains privés avaient aussi dû être réparés.

Des gens ont eu de l'aide puis nous on n'a pas d'aide, les voisins n'en ont pas, à part certains voisins, de l'empierrement, mais les autres citoyens on n'en a pas , a indiqué Éric Boucher.

Serge Gaudreault, conseiller municipal du district 7 à Saguenay. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Je sais qu'ils ont des problèmes un peu partout avec l'érosion, que voulez-vous, on a des terrains, on achète des maisons et on est mal pris avec ça , a renchéri Jean-Guy Maltais.

Monsieur Maltais a mis 30 000 dollars, puis il en aura encore pour 100 000 dollars. Ça commence à être des sous , a martelé Serge Gaudreault.

Déménagement exclu

Il n'est pas question de déménager pour ces résidents. Leur maison, c'est leur petit coin de paradis avec la vue sur l'eau.

Ils espèrent que le gouvernement pourra les aider rapidement.

Ils vont attendre qu'il y ait des accidents pour bouger ou quoi, je me pose la question. On est bien, nos terrains perdent de la valeur et c'est dangereux [...]. On ne sait jamais si le matin, on va être tombé dans le Saguenay , a fait valoir Éric Boucher

Rappelons que lors de la dernière campagne électorale, le premier ministre François Legault avait promis 100 millions de dollars aux municipalités pour lutter contre l'érosion des berges.

La ministre Laforest réagit

La ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a réagi par écrit vendredi après-midi.

Nous avons nommé Catherine Blouin comme adjointe gouvernementale aux Affaires municipales et elle est responsable du dossier de l’érosion des berges. Elle a entrepris une tournée du Québec pour aller à la rencontre des villes, question de voir quels sont les problèmes. Notre gouvernement a débloqué des budgets pour travailler sur la problématique de l’érosion des berges , a-t-elle indiqué, dans une déclaration écrite transmise à Radio-Canada.

D’après un reportage de Roby St-Gelais