Un Calgarien accusé d’avoir tué une femme en conduisant intoxiqué au cannabis

L’incident s’est produit le 31 mai 2022 près d’un centre commercial.

C’est la première fois à Calgary qu’une accusation est déposée pour conduite avec faculté affaiblie par le cannabis ayant causé la mort , indique le sergent Darrel Schmidt du Service de police de Calgary (CPS).

Nous avons eu un autre cas suspecté dans le passé, mais la personne avait refusé de passer le test , ajoute-t-il.

Selon la police, la victime est morte après avoir été éjectée du siège passager et happée par la voiture de la marque Kia Soul que conduisait un homme de 26 ans.

Le petit VUS était arrêté sur le côté ouest de la route en direction sud lorsqu'il a soudainement fait marche arrière et s'est retourné en direction nord en traversant la route.

Les mouvements brusques ont fait tomber du siège avant la passagère qui a ensuite été renversée par le même véhicule , a indiqué un communiqué de la police.

La Kia a ensuite percuté un véhicule stationné du côté est de la route.

La passagère de 24 ans s’est retrouvée coincée sous le véhicule. Elle a été conduite d'urgence à l'hôpital, où elle est décédée des suites de ses blessures.

Selon la police, le conducteur de 26 ans a été retrouvé inconscient sur les lieux et a également été transporté à l'hôpital. La police dit qu'il avait une quantité de THC supérieure à la limite légale.

Il doit comparaître devant la justice le 27 février.

La police dit que le nombre d’arrestations liées à une conduite avec facultés affaiblies par le cannabis est en hausse à Calgary.

Nous formons de plus en plus d’agents à mieux reconnaître les signes de facultés affaiblies liées aux drogues et comment effectuer des tests [de dépistage au volant], ajoute-t-il.

Au mois de juin 2022, un homme d'Edmonton a été condamné à plus de quatre ans de prison pour avoir causé une collision mortelle alors qu'il conduisait après avoir pris du cannabis.

Un Ontarien a aussi été condamné à 17 ans de prison pour avoir causé un accident qui a décimé une famille en 2020.