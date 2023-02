Recrutement difficile de pompiers volontaires dans l’Est-du-Québec

Selon un rapport de l’Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, le recrutement de pompiers volontaires est de plus en plus difficile, un problème qui risque de s’accentuer au cours des prochaines années.

Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord sont des cinq régions où il est le plus difficile de recruter et de retenir des pompiers volontaires au Québec.

Pour tenter de limiter les impacts de cette pénurie, les dirigeants de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec demandent la mise en place de différents incitatifs financiers pour les pompiers, de rendre les programmes de formation plus accessibles et de mieux sensibiliser les élus à l'importance des services incendies.

Selon le directeur du service d’incendie de la MRC de La Matapédia, Ghislain Paradis, le travail de recrutement ne doit pas se limiter auprès de jeunes hommes. Il estime qu’environ deux femmes travaillent dans le service incendie de la MRC et il aimerait en recruter davantage en faisant de la sensibilisation.

Même les nouveaux retraités pourraient agir à titre de pompier volontaire, selon M. Paradis.

Ghislain Paradis, directeur du services incendie de la MRC de la Matapédia Photo : Radio-Canada

Même s’il manque une vingtaine de pompiers dans la MRC de la Matapédia, la qualité du service offert n'en serait pas affectée selon le directeur.

La clé dans cette région pour offrir le service a été de regrouper tous les services incendies. Une option qui doit être envisagée ailleurs selon les auteurs de l'étude.

Il est par ailleurs demandé à Québec de mettre en place rapidement un éventail de solutions à court, moyen et long terme, ce qui pourrait permettre de maintenir la qualité des services tant dans les grands centres que dans les plus petites municipalités.

D’après le reportage de Patrick Bergeron