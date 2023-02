La C.-B. octroie 1 milliard $ aux localités pour faire face à la croissance démographique

La forte économie et la beauté naturelle de la Colombie-Britannique continuent d'attirer des gens de partout au Canada et dans le monde. Les villes et les villages ont besoin de soutien pour bâtir des collectivités prospères et agréables à vivre , affirme le premier ministre de la province, David Eby, dans un communiqué.

La province précise que le Fonds pour les collectivités en croissance pourra servir aux administrations locales à construire et à améliorer des infrastructures comme des routes ou des usines de traitement des eaux, et à améliorer les options de loisirs pour les familles.

La résolution de la crise du logement en Colombie-Britannique exige une variété de réponses, y compris l'augmentation de l'offre de logements disponibles qui, dans de nombreuses collectivités de la province, nécessite des investissements dans les infrastructures et les commodités communautaires , a déclaré à son tour la ministre des Affaires municipales, Anne Kang.

La mairesse de Surrey, Brenda Locke, affirme que l’investissement profitera aux résidents de sa communauté, qui connaît une des plus fortes croissances de la province.

Grâce à cet investissement, la qualité de vie à Surrey sera non seulement maintenue, mais améliorée [qu'il] s'agisse d'installations récréatives, de parcs ou de routes , dit-elle.

L’Union des municipalités de la Colombie-Britannique (UBCM) souligne de son côté que les subventions annoncées vendredi représentent le plus important investissement provincial [...] dans les collectivités de l'histoire de [la] province .

Les subventions proviennent du surplus budgétaire de la province pour l’exercice financier de 2022/2023. Elles doivent être distribuées aux communautés d'ici la fin de mars 2023.