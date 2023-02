Deux nouvelles équipes de recherche et de sauvetage sont formées au sud du Labrador

De nouvelles équipes de recherche et de sauvetage au sol ont été mises sur pied après qu’une enquête a déterminé qu’il fallait des équipes plus établies au sud du Labrador.

Les équipes ont été créées dans les communautés de Forteau et de Mary’s Harbour à la suite de consultations communautaires et de consultations de la GRC .

Roger Gooby, directeur général de l’Association de recherche et de sauvetage de Terre-Neuve-et-Labrador, a mentionné qu’ils travaillent également à établir une troisième équipe, dans la région de Cartwright.

Troy Normore est habitué à aider les gens en détresse.

Le chef du service de pompiers volontaires de L’Anse au Loup a donc sauté sur l’occasion de participer à la nouvelle opération de recherche et de sauvetage dans le détroit du Labrador, à Forteau, et il est maintenant le coordinateur de l’équipe.

Avant, quand quelqu’un se perdait ou quel que soit le cas, les Rangers étaient appelés et seulement les gens locaux avec la connaissance de la région pouvaient aider , a signalé Troy Normore.

« Ce sera une excellente équipe dans notre région. Nous assurons les gens du sud du Labrador qu’ils ont un groupe de personnes formées qui sont prêtes pour tout type de mission de recherche. » — Une citation de Troy Normore, membre de l'équipe de recherche et de sauvetage

C’est formidable pour nous d’être en mesure de voir les progrès et nous avons hâte de travailler avec ces groupes , a indiqué Roger Gooby.

De l'équipement spécialisé est nécessaire dans les opérations de recherche et de sauvetage. Photo : Gracieuseté : Association de recherche et de sauvetage de Terre-Neuve-et-Labrador

Troy Normore a raconté que son équipe possède environ 22 candidats jusqu’à présent et que 14 membres ont participé à un atelier de formation la semaine dernière.

Il a rappelé que deux événements - Burton Winters, 14 ans, porté disparu sur la glace près de Makkovik et deux pêcheurs portés disparus au large de Mary’s Harbour - avaient eu un effet sur lui.

Le corps de Burton Winters a été retrouvé, mais pas ceux des pêcheurs. Des membres de la famille ont soulevé des préoccupations au sujet du manque de soutien et de coordination des équipes de recherche et de sauvetage.

« Ce n’était pas bon de voir, évidemment, ces personnes disparaître et ne pas avoir les ressources de formation appropriées dans la région pour chercher ces personnes ou pour aider les autres. » — Une citation de Troy Normore, membre de l'équipe de recherche et de sauvetage

Ces événements aident certainement le gouvernement à finalement réaliser que cette équipe est nécessaire. J’espère qu’il continuera de nous appuyer dans nos efforts et de nous aider de toutes les façons possibles.

Le groupe Forteau est à la recherche d’un endroit pour stocker son équipement de recherche et de sauvetage et les machines de recharge. Ses membres suivront une formation de sauvetage sur glace avec le Labrador Southeast Coast Search and Rescue à Mary’s Harbour en avril.

Il n’a pas été facile d’offrir de la formation dans chaque collectivité, a noté Roger Gooby, en raison de la géographie du Labrador. Il ajoute qu’ils ont aussi du mal à trouver assez de gens pour l’équipe de Cartwright.