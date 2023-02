Et si les ancêtres d’Homo sapiens n’avaient pas été les seuls à fabriquer des outils?

Associated Press

Une équipe internationale menée par le paléoanthropologue Rick Potts de l’Institut Smithsonian a découvert des outils rudimentaires de pierre datant d'environ 2,9 millions d'années sur le site de fouilles de Nyayanga, près du lac Victoria.

Le site de fouilles de Nyayanga, près du lac Victoria. Photo : Associated Press / J.S. Oliver

Ces pierres-marteaux et ces éclats tranchants sont des outils oldowayens qui regroupent un ensemble d’objets de pierre taillée caractérisé par une technique de conception rudimentaire qui marque le début de la révolution technologique.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Deux molaires de Paranthropus découvertes sur le site de Nyayanga. Photo : Associated Press / S. E. Bailey

Cette capacité technologique est considérée comme un jalon distinctif du genre Homo. Or, sous la carcasse fossilisée d’un hippopotame et parmi les outils, les paléoanthropologues ont trouvé deux énormes molaires qui n’ont rien d’humain. Elles appartiennent plutôt à un cousin, le Paranthropus, qui n’est pas reconnu pour ses talents en fabrication d'outils.

Lorsque nous avons trouvé la première molaire de Paranthropus, tout est devenu vraiment passionnant , explique Emma Finestone du Musée d'histoire naturelle de Cleveland.

« Notre découverte laisse à penser que nos ancêtres directs de la lignée Homo n'étaient possiblement pas les seuls à savoir fabriquer des outils à l'âge de pierre. » — Une citation de Rick Potts, directeur du programme Human Origins à l’Institut Smithsonian

Les premiers outils

Des outils de pierre fabriqués il y a quelque 3,3 millions d'années ont déjà été trouvés au Kenya, bien avant l'émergence de nos ancêtres Homo il y a environ de 2,4 à 2,8 millions d’années.

Ces outils étaient un peu plus simples, et jusqu'à présent, ils n'ont été trouvés qu'à un seul endroit , note l'archéologue Shannon McPherron de l'Institut d'anthropologie évolutionnaire Max Planck, en Allemagne.

La récente découverte est dans la lignée de la tradition des outils oldowan , a dit M. Potts. Ces outils ont été retrouvés à travers l'Afrique et ailleurs sur une période de plus d'un million d'années, ce qui témoigne de leur utilité.

Les anciens humains tenaient une pierre dans une main et la frappaient avec une autre, créant des éclats extrêmement coupants , explique pour sa part l'anthropologue Kathy Schick, du Stone Age Institute de l'Indiana.

« Grâce à ces pierres et ces éclats, nos ancêtres pouvaient découper et écraser plusieurs matériaux. » — Une citation de Thomas Plummer, Queens College de l'Université de la ville de New York

Un galet façonné selon la tradition des outils oldowan. Photo : Associated Press / T.W. Plummer

Des fouilles fructueuses

De nos jours, le site de Nyayanga est un environnement de collines verdoyantes sur les rives du lac Victoria. À l’époque où les artefacts en pierre ont été façonnés, il était recouvert de forêts, d'herbes hautes, et une rivière qui devait attirer de nombreuses espèces animales le traversait.

Depuis le début des fouilles en 2015, des chercheurs y ont trouvé de grandes quantités d'objets et d'os d'animaux, en plus des deux dents de Paranthropus.

Le fossile d'une mâchoire de félin à dents de sabre (Megantereon) découvert sur le site de Nyayanga, dans le sud-ouest du Kenya. Photo : Associated Press / J.S. Oliver

Tartare d'hippopotame

Des marques sur plusieurs os d'hippopotames montrent qu'ils avaient été découpés pour leur viande, qui aurait été mangée crue , a dit M. Plummer.

Les premiers humains utilisaient aussi probablement leurs outils pour fracasser les os d'antilopes pour en extraire la moelle, ou encore pour apprêter des racines coriaces , ajoute-t-il.

« Les outils de pierre leur permettent d'extraire beaucoup de ressources de leur environnement. Si tu peux dépecer un hippopotame, tu peux dépecer pas mal n'importe quoi. » — Une citation de Thomas Plummer, Queens College de l'Université de la ville de New York

Il est facile de penser que nos ancêtres directs utilisaient ces outils, mais la découverte de ces dents ne permet pas d'exclure que d'autres espèces fabriquaient elles aussi leurs propres outils , précisent les chercheurs qui ne peuvent quand même pas confirmer si ces anciens cousins ont utilisé les outils, ou s’ils sont simplement morts à côté d'eux.

Le mystère reste donc entier, et ne sera pas élucidé de sitôt. Quand on trouve des restes d'hominidés avec des outils de pierre, on doit toujours se demander s'il s'agit du repas ou du chasseur , estime Kathy Schick.

Le détail de ces travaux est publié dans la revue Science (Nouvelle fenêtre) (en anglais).