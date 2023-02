La Dictée Gabrielle-Roy n’aura pas lieu cette année

Lancée en 2018, la dictée, qui est gratuite, attire chaque année des centaines d’amoureux de l’autrice et du français. La première édition avait notamment été suivie par environ 250 personnes et la Maison Gabrielle-Roy avait réussi à maintenir l’événement pendant la pandémie, de façon virtuelle.

Nous regrettons le fait de ne pas pouvoir continuer cette activité cette année, confirme la présidente du conseil d’administration (CA), Louise Plamondon. Le gros facteur est que la Maison Gabrielle Roy n’a pas eu de directeur général [pendant 7 mois].

Le musée, situé rue Deschambault, à Winnipeg, était en effet sans direction générale entre les mois de mai et de décembre derniers. Le nouveau directeur général, Jacques Desaulniers, est entré en poste au début du mois de janvier.

Quand on lance une activité, il faut de la préparation, mais ce qui est super important, c’est d’être capable de trouver des bailleurs de fonds. Puisqu’on avait personne en place pour effectuer toutes ces démarches, on n’a pas le temps, malheureusement, d’organiser cette année cette dictée , poursuit Louise Plamondon.

Juste une pause

Traditionnellement organisée en mars, qui est à la fois le Mois de la francophonie et le Mois de naissance de Gabrielle Roy, la dictée était un événement international grâce à une collaboration entre le musée et l’Alliance française du Manitoba. Cette dernière, à travers le réseau des Alliances françaises, diffusait l’événement dans les autres provinces canadiennes ainsi qu’aux États-Unis, au Mexique et dans toute l’Amérique latine.

L’Alliance française du Manitoba n’a pas souhaité réagir à l’annulation, indiquant simplement que la Dictée Gabrielle-Roy est un événement de la Maison Gabrielle-Roy et non de l’Alliance française .

Louise Plamondon affirme cependant que l’annulation de cette année n’est qu’ une pause . Les membres du CA croyons qu’on pourra reprendre cette activité [l’an prochain] parce qu’elle est bien reçue par le public au Manitoba, mais aussi au Canada et à l’international.

« Je peux dire avec pas mal de certitude que la dictée aura lieu l’an prochain. C’est important parce que c’est un événement qui a du succès. » — Une citation de Louise Plamondon, présidente du CA de la Maison Gabrielle-Roy

Incertitude concernant la dictée junior

Si l’annulation de la dictée pour adulte est effective cette année, l’incertitude plane cependant pour la dictée destinée aux enfants. En effet, il reste un mince espoir, selon Louise Plamondon.

Je souhaite qu’elle ait lieu , dit-elle, ajoutant qu’une personne l’avait contactée l’an dernier pour demander du soutien de sa part pour l’organiser.

Cette personne était prête à faire les démarches et les demandes de subventions, mais je n’ai pas eu de nouvelles. Je ne sais donc pas, pour le moment, si elle aura lieu , conclut-elle.

Avec des informations de Simon Deschamps