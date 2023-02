Des enfants sauvés cinq jours après le séisme en Turquie et en Syrie

Plusieurs enfants ont été sortis vivants des décombres vendredi en Turquie et en Syrie, cinq jours après le séisme qui a fait près de 23 000 morts, conduisant le régime de Damas à accepter l'envoi de l'aide internationale vers les zones tenues par les rebelles à partir des régions qu'il contrôle.

Vendredi, un garçon de six ans, Moussa Hmeidi, a été extrait en vie, bien qu'en état de choc et blessé au visage, au milieu des acclamations des habitants d'une localité du nord-ouest de la Syrie, Jandairis.

Les secouristes lui ont prodigué les premiers soins sur place, lui enroulant un bandage autour de la tête et lui mettant un pansement à la main.

Les recherches se poursuivent pour retrouver des membres de sa famille ensevelis sous les décombres. Le corps de son frère a déjà été retrouvé, inanimé.

Déjà meurtrie par la guerre, Alep, la grande ville du nord syrien, continue de s'activer pour retrouver d'éventuels survivants sous les décombres. Photo : Reuters / Firas Makdesi

Dans le sud de la Turquie, à Antakya, à la 105e heure après le tremblement de terre, les secouristes ont sorti vivants un nourrisson de 18 mois, Yusuf Huseyin, des débris d'un immeuble, puis, vingt minutes plus tard, son frère Muhammed Huseyin, a raconté la chaîne de télévision NTV.

Deux heures auparavant, Zeynep Ela Parlak, une fillette de trois ans, avait déjà été secourue dans cette ville anéantie par le séisme.

La guerre en travers

Le Haut-Commissaire de l' ONU aux droits de l'homme a demandé le même jour un cessez-le-feu immédiat en Syrie pour y faciliter le soutien aux populations sinistrées.

Car si l'aide humanitaire afflue de l'étranger en Turquie – l'Allemagne a notamment annoncé vendredi qu'elle envoyait 90 tonnes de matériel par avion –, l'accès à la Syrie en guerre, dont le régime est sous le coup de sanctions internationales, s'avère plus compliqué.

Actuellement, la quasi-totalité des biens fournis dans ce cadre aux zones rebelles transite, au compte-gouttes, à partir de la Turquie par le point de passage de Bab al-Hawa, le seul actuellement garanti par les Nations unies.

Presque toute l'aide humanitaire pour la Syrie est acheminée depuis la Turquie par Bab al-Hawa, l'unique point de passage obtenu par résolution des Nations unies. Photo : Reuters / Mahmoud Hassano

Le Conseil des ministres a accepté l'acheminement des aides humanitaires à l'ensemble du territoire syrien, dont les zones hors du contrôle de l'État , a annoncé le gouvernement syrien.

Il a précisé que leur distribution devrait être supervisée par le Comité International de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge syrien , avec l'appui de l' ONU .

Damas a déclaré les zones les plus touchées par le séisme meurtrier – Lattaquié, Hama, Alep et Idlib – zones sinistrées et a indiqué qu'il allait mettre en place un fonds pour les réhabiliter.

Course contre la montre

Le Programme alimentaire mondial (PAM), agence spécialisée des Nations unies, a pour sa part réclamé 77 millions de dollars en vue de fournir des vivres à 874 000 personnes touchées par le séisme en Turquie et en Syrie.

De part et d'autre de la frontière, des milliers d'habitations sont détruites et les secouristes redoublent d'efforts pour rechercher des rescapés, même si la fenêtre cruciale des 72 premières heures pour retrouver des survivants s'est refermée.

Des survivants s'abritent à l'intérieur d'une mosquée, suite au tremblement de terre, à Jableh, en Syrie Photo : Reuters / Yamam al Shaar

La situation, aggravée par un froid glacial, est telle que le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), en lutte armée contre l'armée turque depuis 1984, a décidé vendredi de ne mener aucune opération tant que l'État turc ne nous attaque pas , a souligné Cemil Bayik, un responsable cité par l'agence Firat, proche du PKK.

Des milliers des nôtres sont encore sous les décombres. [...]Tout le monde se doit de mobiliser tous ses moyens.

Erdogan critiqué

Nombre de survivants critiquent la lenteur de la réaction gouvernementale. Je n'ai vu personne avant 14 h le deuxième jour du séisme , soit 34 heures après la première secousse, accuse Mehmet Yildirim. Pas d'État, pas de police, pas de soldats. Honte à vous! Vous nous avez laissés livrés à nous-mêmes!

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a esquissé une forme de mea-culpa vendredi. Les destructions ont affecté tellement d'immeubles [...] que, malheureusement, nous n'avons pas pu conduire nos interventions aussi vite qu'espéré , a-t-il reconnu pendant une visite à Adiyaman, une ville méridionale très affectée par la catastrophe.

À Chypre, les premiers corps des victimes chypriotes-turques dégagés des décombres après le tremblement de terre en Turquie ont été rapatriés sur l'île vendredi, dont ceux de sept adolescents volleyeurs qui participaient à un tournoi.

L'hôtel dans lequel le groupe (24 jeunes âgés de 11 à 14 ans, quatre de leurs professeurs, un entraîneur et 10 de leurs parents) séjournait à Adiyaman s'est totalement effondré.

Les corps de 19 jeunes [du groupe] ont été découverts sous les décombres , a affirmé NTV.

La ville rebelle de Jandaris, complètement dévastée par le séisme qui a fait des milliers de morts. Photo : Reuters / KHALIL ASHAWI

D'après les derniers bilans officiels, le tremblement de terre, d'une magnitude de 7,8, suivi d'une centaine de secousses, a fait au moins 22 765 morts : 19 388 en Turquie et 3377 (bilan inchangé depuis jeudi) en Syrie.

L' OMS estime que 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables et redoute une crise sanitaire majeure qui causerait plus de dommages que le séisme.

Les organisations humanitaires s'inquiètent particulièrement de la propagation du choléra, qui est réapparu en Syrie.

Le président syrien Bachar Al-Assad et son épouse Asma se sont rendus vendredi au chevet de victimes du séisme à Alep, pour la première fois depuis la catastrophe, selon la présidence.

Les autorités turques et les Nations unies estiment qu'environ 24,4 millions de personnes ont été touchées en Syrie et en Turquie.

Avec des informations de Reuters