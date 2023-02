L’Ontario et le fédéral partenaires dans un projet de stockage d’électricité par batterie

Ottawa investit 50 millions de dollars et le gouvernement Ford promet un contrat de 20 ans pour le projet d’Oneida, « le plus important projet de stockage d’électricité par batterie au pays » selon les deux gouvernements.

Le projet de stockage de 250 mégawatts est mené en collaboration avec la société de développement autochtone des Six Nations of the Grand River et de la Banque de l’infrastructure du Canada, qui avait déjà investi dans l'initiative.

L'objectif du projet : stocker l’électricité en dehors des périodes de pointe et la réinjecter dans le réseau lorsque la demande augmente.

Les travaux doivent être terminés en 2025.

« À compter de 2025, ce projet fournira suffisamment d’énergie pour répondre à la demande — en période de pointe — d’une ville de la taille d’Oshawa. » — Une citation de Gouvernement de l'Ontario (communiqué)

L'Ontario doublera ainsi sa capacité de « stockage d’énergie du réseau d’électricité propre », ajoute la province.

Lors d'un point de presse vendredi matin, Chrystia Freeland, vice-première ministre du Canada et ministre des Finances, et Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, ont vanté ce « partenariat » entre les deux gouvernements et les communautés autochtones.

Les Six Nations doivent fournir 97 % de la main-d'oeuvre pour la construction des installations de stockage, qui doivent aussi apporter des retombées économiques dans la communauté.