Un de ces enfants, je l’ai baptisé, et je vais faire les funérailles dans une semaine , confie le curé Michel Bouchard.

Il allait de soi que M. Bouchard prononce cette homélie devant sa communauté maintes fois qualifiée de tissée serrée durant les derniers jours.

Grâce à la sensibilité de ses mots, l’homme d’Église a su apaiser la tristesse des quelque 200 personnes venues se recueillir le temps de la cérémonie, qui a duré une heure.

« Ce drame nous a éprouvés profondément, ce qui fait qu'on se pose des questions sur la vie et le sens de la vie [...]. Et pourtant, la vie, c'est ce qu'on a de plus important. »