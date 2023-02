Promoteurs immobiliers invités au mariage d’une fille de Doug Ford : le PM se défend

C'est ridicule , a lancé Doug Ford, visiblement agacé par les questions concernant la liste d'invités au mariage d'une de ses quatre filles. En point de presse, le premier ministre a plusieurs fois répété que sa fille et son beau-fils étaient de simples citoyens et qu'il était question d'événements privés.

Ma famille est en politique depuis plus de 30 ans. Nous connaissons des dizaines de milliers de personnes [...] Lorsque nous avons un événement, je ne demande pas de liste de noms , a expliqué Doug Ford.

Le premier ministre Doug Ford, au bras de sa fille Kayla, lors de la cérémonie de mariage, en septembre 2022. Photo : Capture d’écran - site web Sandra Monaco Photography

À la fin janvier, plusieurs mois après le mariage et à la suite de questions soulevées par un média, le premier ministre et des membres de son bureau sont entrés en contact avec le Commissaire à l'intégrité pour lui demander conseil. J. David Wake a reçu des informations concernant certains invités présents, décrits comme des amis de la famille Ford. Puisque Doug Ford n'avait aucune connaissance des cadeaux offerts à sa fille et à son gendre et qu'aucune discussion sur les affaires du gouvernement n'a eu lieu lors des événements , le Commissaire a déterminé qu'il n'y avait pas eu atteinte aux règles.

L'histoire d'abord rapportée par Global News a fait sourciller plusieurs députés d'opposition, qui considèrent que l'apparence de copinage met en doute l'intégrité du premier ministre.

Des questions sont de nouveau soulevées à savoir qui a accès au premier ministre et quelle est leur influence sur les décisions du gouvernement , a indiqué sur Twitter la cheffe de l'opposition officielle Marit Stiles.

Le Parti vert a pour sa part déclaré que le premier ministre devrait respecter les standards les plus élevés en matière d’éthique. Les Ontariens ont des questions à propos de ce qui se passe réellement derrière des portes closes aux soirées chez les Ford , a laissé savoir le chef Mike Schreiner.

Ces révélations surviennent alors que Doug Ford a récemment annoncé des modifications à la ceinture de verdure pour permettre la construction résidentielle dans certaines sections de cette vaste zone protégée de la région de Toronto.

Les partis d’opposition et des groupes citoyens allèguent que certains promoteurs clés ont été avertis de ces plans. Des reportages dans les médias ont suggéré que des promoteurs, également donateurs au Parti progressiste-conservateur, bénéficieraient en effet de ces changements.

Le premier ministre et son ministre du logement ont tous deux assuré cet automne qu'ils n'avaient prévenu personne.

Le dossier de la ceinture de verdure fait maintenant l'objet d'une enquête du commissaire à l'intégrité, centrée sur les actions du ministre du Logement Steve Clark, et d'un audit de la vérificatrice générale de l’Ontario.

Lors du point de presse, vendredi, Doug Ford a rappelé que deux autres de ses filles doivent se marier prochainement. Il promet que toutes les règles éthiques qui guident le travail des députés seront respectées.