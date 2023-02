Art Babayants et Les gars : épisodes de vie queer sur la prairie

Il s'agit de la première pièce de la plume d’Art Babayants, un metteur en scène d'origine arménienne qui a vécu à Regina avant de s'installer au Québec. Il y propose des fragments de vie queer, tant dans des bars gais que dans l’intimité affective, notamment à travers les applications de rencontre.

Les comédiens Pierre-Luc Pepin, Alyssa Billingsley, Yulissa Campos et Mitchell Larsen y jouent chacun plusieurs rôles.

« Les gars, ça raconte l'histoire d'immigrants queer, tantôt ailleurs dans le monde, tantôt au Canada, et comment ils font pour survivre et s'adapter à un nouvel environnement. » — Une citation de Pierre-Luc Pepin, comédien

Crue et surprenante, la pièce, destinée à un public adulte, est inspirée d'histoires vécues par des immigrants LGBTQ en Saskatchewan, notamment par le couple de Narek Harutyunyan et de Romik Danial, venus d’Arménie.

« C'est intéressant, mais bizarre de se voir à la troisième personne. » — Une citation de Romik Danial

Les deux hommes sont venus au Canada en imaginant une vie meilleure, mais ils ont quitté la Saskatchewan pour un endroit plus accueillant , explique Art Babayants.

Quand j'étais en Arménie, je pensais que le Canada était un grand pays, mais les provinces sont vraiment différentes. En Saskatchewan, je crois que beaucoup de gens cachent leur identité, comme en Arménie , confie Narek Harutyunyan.

L’auteur souligne « le courage de la Troupe du Jour » qui produit ce spectacle et qui l'accompagne dans sa démarche créative. Photo : Radio-Canada / Raphaële Frigon

La pièce raconte également des histoires fictives et des expériences vécues par le dramaturge.

« Il y a de grandes scènes basées sur mon expérience, comme celle d’une attaque raciste dans un club gai à Saskatoon. » — Une citation de Art Babayants, metteur en scène et dramaturge

Entre ces scènes se trouvent des interludes comiques à propos des applications de rencontre. C’est court, c’est drôle. J’ai téléphoné à mes amis gais et je leur ai demandé de me partager leurs expériences Grindr les plus absurdes , explique Art Babayants.

Le suicide d’un ami, élément déclencheur de l’écriture

C'est la mort d’un ami du dramaturge qui a provoqué la réflexion à l’origine de l'oeuvre.

Cette pièce vient de la sensation, de la perte. J'ai perdu un ami, une personne de couleur gaie qui travaillait à l'Université de Regina et ça m'a poussé vers l'écriture il y a quatre ans , confie Art Babayants.

« Le but était de comprendre pourquoi les gens décident de se suicider. Comment peut-on trouver la joie dans la vie sans se détruire? » — Une citation de Art Babayants, metteur en scène et dramaturge

Pour Art Babayants, nous avons une responsabilité collective : l’ouverture à l'autre. C'est difficile d'accueillir quelqu'un qui est différent de toi, mais comment on peut le faire, c'est ça la question que la pièce pose.

« Je voudrais demander aux communautés gaies, aux communautés LGBTQ, à toutes les communautés de la Saskatchewan, invitez-vous les autres? Mangez-vous, chantez-vous, dansez-vous avec les autres sans attendre la dépression et d’autres choses? », demande Art Babayants. Photo : Raphaële Frigon

La pièce questionne également les communautés LGBTQ elles-mêmes. Il y a une critique, celle qui vient de vraies histoires d'immigrants en Saskatchewan, qui ont essayé d’entrer dans la communauté queer et qui n'ont jamais trouvé son cercle , indique le dramaturge.

Pour Art Babayants, il faut changer la culture, l'environnement, pour être plus accueillant aux autres.