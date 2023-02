À Québec comme à Ottawa, l’opposition réclame la fermeture du chemin Roxham

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, était dans la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne, à Montréal, afin d'y présenter Andréanne Fiola, qui portera la bannière péquiste lors de l'élection partielle du 13 mars prochain.

Interpellé au sujet des nouvelles informations dévoilées par Radio-Canada selon lesquelles des agents des services douaniers américains vont reconduire des migrants au passage du chemin Roxham, le chef péquiste a réaffirmé qu’il faut fermer le chemin Roxham.

« C’est la promotion qu’en a fait[e] Justin Trudeau. Cette normalisation d’une façon irrégulière de fonctionner nous amène à penser qu’on doit mettre fin à Roxham et trouver des façons ordonnées de gérer la frontière. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

Le chef péquiste estime que la CAQ n’a rien fait à ce sujet depuis qu’il est au pouvoir. Le modus operandi mis en place par Justin Trudeau est intenable sur le plan du logement, sur le plan du français, sur le plan des services sociaux, et ce que propose la CAQ, c’est se résigner. C’est de ne rien faire.

Il a aussi fustigé au passage la ministre caquiste de l'Immigration, Christine Fréchette.

« Quand la ministre Fréchette à l'Assemblée nationale dit : "Moi, mon plan pour Roxham, c'est de me fier à la bonne foi de Justin Trudeau et d'Ottawa et d'attendre la venue de Joe Biden, parce que le problème va se régler par magie à ce moment-là", c'est vraiment s'aveugler volontairement et être complètement déconnecté de l'absence de volonté politique. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

Selon lui, si les Américains en sont rendus à payer l'autobus des migrants pour se rendre près de la frontière et que des douaniers transportent eux-mêmes des migrants au chemin Roxham, il faut en conclure que les Américains n'ont aucune volonté de cesser ces passages, tout comme Ottawa, qui est au courant de ces pratiques.

Le porte-parole du parti en matière d’immigration, l’avocat Stéphane Handfield, va plus loin en affirmant que l’Entente sur les tiers pays sûrs sert bien les États-Unis.

« Le chemin Roxham et l’entente, ça fait bien le bonheur du gouvernement américain. D'une certaine façon, ils se débarrassent de migrants du côté américain pour les conduire du côté canadien, et c’est un peu absurde comme situation. » — Une citation de Me Stéphane Handfield, porte-parole du Parti québécois en matière d'immigration

À Ottawa, le chef du NPD Jagmeet Singh est du même avis.

Cela montre clairement que l’on doit suspendre l’entente des tiers pays sûrs. Cette entente fait en sorte que les gens doivent passer la frontière d’une manière irrégulière, et c’est clair avec de plus en plus de preuves que cette entente ne fonctionne pas.