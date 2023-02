La MRC de Charlevoix pourrait freiner le projet Géolagon

Même si la résolution concerne les développements domiciliaires de tout genre, le projet Géolagon a clairement été visé, selon le promoteur Louis Massicotte.

Je considère que c'est normal de vouloir réfléchir, mais je suis étonné de voir que les seuls terrains bloqués à Petite-Rivière-Saint-François sont ceux de Géolagon , affirme-t-il.

La MRC de Charlevoix soutient que l’adoption de la résolution fait partie d’un processus plus large de révision du schéma d'aménagement du territoire amorcé en 2020.

Le processus a été enclenché à l’époque en raison des projets de constructions dans Charlevoix qui devenaient de plus en plus nombreux. Il y avait une certaine pression, mais GéoLagon a été l’étincelle qui a fait monter la réflexion au conseil des maires , explique le préfet de la MRC de Charlevoix, Pierre Tremblay.

Avec cette résolution, la MRC de Charlevoix souhaite avoir une réflexion sur son avenir.

« Les projets pourront continuer, mais on ne va pas accorder de permis. »

Pendant cette période, la MRC mènera une consultation publique pour prendre le pouls de la population et des entreprises sur les projets de développement à venir.

Les Éboulements, Saint-Urbain, Baie-Saint-Paul et Petite-Rivière-Saint-François sont les quatre municipalités touchées par le blocage.

Dans ces zones, les nouvelles constructions à des fins résidentielles (principales ou secondaires), de villégiature et d’hébergement commercial sont interdites. Les nouvelles opérations visant le prolongement ou la construction de nouvelles rues sont également visées par l’interdiction.

Le maire de Petite-Rivière-Saint-François est du même avis que le promoteur de Géolagon. La municipalité est plus touchée que les autres, selon lui.

Il est le seul maire des six municipalités de la MRC a avoir voté contre la résolution, mercredi.

J’ai une grande déception. Geler le corridor de la route 138 vient carrément cibler le projet. Dans les autres villes, les zones bloquées sont agricoles, ce qui ne nuit pas à leur développement, alors que pour nous, ça vient mettre un frein , estime Jean-Guy Bouchard.

La municipalité Petite-Rivière-Saint-François est justement en train d'évaluer les demandes de permis pour Géolagon. Louis Massicotte a demandé les permis en décembre 2022, pour 186 chalets dans un modèle hôtelier avec un grand espace de baignade chauffé à l'année .

« Actuellement, notre projet est conforme au zonage, car on est en zone forestière. C’est une zone F15 qui permet l’hôtellerie et l'hébergement à court terme. En plus, le terrain est déjà largement déboisé. »