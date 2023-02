Gurky couronné créateur de l’année au premier Gala Influence création

Le tout premier Gala Influence création, qui récompense le travail des influenceuses et influenceurs du Québec, s’est tenu jeudi soir à la TOHU. Parmi les personnalités qui ont été les plus décorées, on compte le youtubeur Gurky et les créatrices de contenu Lysandre Nadeau et Claudie Mercier.

Gurky, connu pour ses vidéos de tests de nourriture – parfois douteuses – sur YouTube, a remporté le prix du meilleur youtubeur de l’année, en plus de celui convoité du créateur de l’année, tous deux déterminés par un vote du public.

Quelque 60 personnes étaient en lice dans 13 catégories différentes, dont l’entreprise de l’année, le balado de l’année et l’instavidéaste (streamer) de l’année, mais aussi sous plusieurs thèmes, dont beauté et mode, humour, divertissement, conditionnement physique, éducation et sensibilisation ainsi que mode de vie.

Le triomphe de la sexualité décomplexée

Les conversations sans tabous sur la sexualité de Lysandre Nadeau et sa coanimatrice Joanie Grenier ont attiré l’attention du public, qui a couronné la production Sexe oral pour le balado de l’année. L’ex-candidate d’Occupation double, qui est sur le point d’accoucher, a aussi décroché le prix d’instagrameuse de l’année, son compte étant suivi par quelque 416 000 personnes.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Anne-Marie Ménard, d'Au lit avec Valérie, a été décorée dans la catégorie éducation et sensibilisation. Cette instagrameuse bachelière en sexologie publie notamment des vidéos éducatives sur les relations et la sexualité.

La compétition était féroce dans cette catégorie, qui aurait pu couronner celui qu’on surnomme le médecin de TikTok, Mathieu Nadeau-Vallée, ou encore l’intervenante de proximité Annie Archambault. Celle-ci a par ailleurs demandé au Gala de faire don des surplus de nourriture de la soirée aux personnes en situation d’itinérance, ce que la production a accepté.

Claudie Mercier, elle aussi une ex-candidate d’Occupation double, a remporté la palme de la meilleure tiktokeuse et de la meilleure créatrice de contenus divertissants.

Le prix de l’instavidéaste de l’année a pour sa part été remis à Arianne cocottee_ Vallières, qui diffuse des vidéos d’elle en pleine séance de jeux vidéo. Sa chaîne Twitch est suivie par quelque 143 000 personnes.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le travail des gestionnaires de communauté de Maxi a aussi porté ses fruits, l’entreprise ayant remporté le prix de l’entreprise de l’année.

Redorer le métier

Les influenceurs et influenceuses n’ont pas toujours eu bonne presse dans la dernière année, surtout avec la saga de Tulum, où, en pleine pandémie, des personnalités connues du web ont fait la fête lors d’un vol de la compagnie Sunwing.

Afin de redorer leurs lettres de noblesse à leur travail, une équipe s’est formée pour créer le premier Gala Influence création et récompenser les créateurs et créatrices de contenu qui ont un effet positif sur la vie des internautes. L'événement imite des cérémonies semblables qui s’organisent notamment aux États-Unis.

Parmi les personnalités qui ont participé à la mise sur pied de l’événement, on compte le tiktokeur Antho Tran, dont la popularité a explosé pendant la pandémie, notamment avec ses tests de restaurants dans le Grand Montréal.

Ce premier événement, qui sera de retour l’année prochaine, a récolté plus de 90 000 votes du public, et a été diffusé en direct sur toutes les plateformes, de YouTube à Twitch. Pour la liste complète des personnes nommées ainsi que des gagnants et des gagnantes, consultez le compte Instagram du Gala  (Nouvelle fenêtre) .